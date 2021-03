Drzewka dla mieszkańców. Magistrat przygotował 1000 sadzonek na dzień wiosny

Marzec 18, 2021

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

1000 sadzonek drzew z okazji pierwszego dnia wiosny rozda w niedzielę (21.03) mieszkańcom białostocki magistrat. Będą to lipy, klony, dęby szypułkowe, jesiony, olchy i jarzęby.

– Wiosnę rozpoczynamy akcją rozdawania drzewek „Białystok się zieleni”. To taka akcja, którą będziemy przeprowadzali w ciągu tego roku. Pierwszego dnia wiosny, 21 marca zapraszamy białostoczan po tysiąc sadzonek drzew. Będą one rozdawane w trzech punktach miasta od godz. 11.00 – mówi zastępca prezydenta Białegostoku, Rafał Rudnicki.

Osoby, które zechcą posadzić sadzonki na swojej posesji, otrzymają je bezpłatnie.

Drzewka będą rozdawane w Parku Planty (od strony ulicy Akademickiej), a także na parkingu obok sklepu PSS Społem „Tęcza” przy ulicy J. Brzechwy oraz na parkingu obok sklepu PSS Społem „Zodiak” przy ulicy Wrocławskiej.

To nie pierwsza tego typu inicjatywa Miasta Białystok. W ostatnich latach do mieszkańców trafiło w prezencie 5 tysięcy sadzonek drzew. Miasto zachęcało także mieszkańców do zbierania nasion z miejskich łąk kwietnych, aby mogli wysiać je później u siebie. Przed ostatnim Bożym Narodzeniem do białostoczan trafiło natomiast 100 świerków w doniczkach. (mt/mc)