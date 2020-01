Drugi zimowy transfer Jagiellonii. Do klubu dołączył Bartłomiej Wdowik

Styczeń 23, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Bartłomiej Wdowik został zawodnikiem Jagiellonii Białystok. 19-letni lewy obrońca przeniósł się do Żółto-Czerwonych z Odry Opole na zasadzie transferu definitywnego.

W trwającym sezonie Wdowik był podstawowym zawodnikiem Odry, który na swoim koncie uzbierał 17 występów i jeden w Pucharze Polski. Co więcej, podczas tego sezonu piłkarz pokazał, że z powodzeniem może też występować nieco wyżej niż w bloku obrony – rozegrał kilka spotkań jako lewy atakujący.

Wdowik to także młodzieżowy reprezentant Polski. Obecnie występuje w kadrze do lat 20, w której zadebiutował we wrześniu minionego roku w meczu z Włochami. Później jeszcze raz pojawił się na placu gry, podczas spotkania z Portugalią. Jest zawodnikiem regularnie powoływanym do kadry.

Zawodnik z Jagiellonią podpisał 3,5-letni kontrakt. Będzie występował z numerem 27.

To drugi zimowy transfer Jagiellonii Białystok. Wcześniej nowym zawodnikiem klubu został Macedończyk Dejan Iliev. Bramkarz trafił do Jagiellonii z angielskiego Arsenal F.C. na zasadzie wypożyczenia. W klubie będzie do końca tego sezonu. 24-latek w zespole prowadzonym przez trenera Iwajło Petewa będzie występował z numerem 1. (mt/mc)