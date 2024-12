Drogi kariery w cyfryzacji – wywiad z Mariuszem Madejczykiem z NASK

13 grudnia, 2024

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) to instytucja badawcza odpowiedzialna za rozwój technologii wspierających polską administrację. W rozmowie z Radiem Akadera, Mariusz Madejczyk, zastępca dyrektora NASK ds. nowych technologii, opowiedział o swojej drodze zawodowej, wyzwaniach cyfryzacji administracji oraz współpracy z Politechniką Białostocką.

NASK, funkcjonujący pod auspicjami Ministerstwa Cyfryzacji, odgrywa kluczową rolę w rozwoju systemów teleinformatycznych w Polsce. Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez instytut jest system EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją), który znacząco przyczynił się do cyfryzacji procesów administracyjnych. System ten, stworzony pierwotnie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, obecnie wspiera całą polską administrację jako EZD RP.

Mariusz Madejczyk, absolwent Politechniki Białostockiej, wskazuje, że jego kariera w administracji publicznej rozpoczęła się od przypadku, choć kluczowe okazały się kompetencje zdobyte podczas studiów.

– Największą wartością, którą wyniosłem z Politechniki, są ludzie – zarówno profesorowie, jak i współstudenci – z którymi do dziś utrzymuję zawodowe relacje – podkreśla.

Cyfryzacja administracji to proces pełen wyzwań – od przekonania urzędników do korzystania z nowych technologii po budowanie zaufania do transparentności systemów informatycznych.

– Naszym celem było usprawnienie biurokracji i ułatwienie życia obywatelom. Dzięki systemom teleinformatycznym procesy administracyjne stały się szybsze i bardziej efektywne – mówi Madejczyk.

Mariusz Madejczyk to przykład, jak pasja do technologii i determinacja mogą zmieniać funkcjonowanie administracji publicznej. Dzięki jego pracy i projektom NASK, cyfryzacja polskiej biurokracji stała się rzeczywistością. Współpraca z Politechniką Białostocką otwiera nowe możliwości dla studentów i lokalnych inicjatyw, wzmacniając pozycję Białegostoku jako centrum technologicznego. Cyfrowa administracja to nie tylko oszczędność czasu, ale także krok w stronę nowoczesnego państwa. (pc)

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Mariuszem Madejczykiem: