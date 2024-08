Dominik Marczuk odchodzi z Jagiellonii Białystok

15 sierpnia, 2024

Dominik Marczuk, źródło: Jagiellonia Białystok Dominik Marczuk, źródło: Jagiellonia Białystok

Dominik Marczuk nie jest już zawodnikiem Jagiellonii Białystok. Nowym klubem skrzydłowego został amerykański klub występujący w lidze MLS – Real Salt Lake City.

Dominik Marczuk trafił do Jagiellonii Białystok rok temu ze Stali Rzeszów. W żółto-czerwonych barwach wystąpił w 47 oficjalnych meczach, w których zdobył siedem bramek i zanotował 15 asyst. Znacząco przyczynił się do wywalczenia przez Jagiellonię historycznego mistrzostwa Polski, występując we wszystkich spotkaniach ligowych w mistrzowskim sezonie. (red.)