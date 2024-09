Do 24 listopada trwa badanie mobilności transportowej ludności

23 września, 2024

Badania mobilności transportowej ludności, źródło: GUS Badania mobilności transportowej ludności, źródło: GUS

Ma to służyć rozwojowi transportu w Polsce. Blisko 1400 osób z województwa podlaskiego, a w skali kraju 35 400 gospodarstw domowych, wylosowano do badania mobilności transportowej ludności.

Wytypowane osoby biorąc udział w ankiecie będą miały wpływ m.in. na skrócenie czasu i poprawę komfortu podróży, zmniejszenie zatorów drogowych, czy walkę z wykluczeniem transportowym.

– Celem badania jest zebranie informacji o podróżach, które odbyli w dniu objętym badaniem członkowie wylosowanych gospodarstw domowych, oraz o wyjazdach w ostatnich trzech miesiącach – mówi Małgorzata Majewska-Maksymiuk, kierownik Wydziału Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Białymstoku. – Ankieter, który jest pracownikiem Urzędu Statystycznego, zapyta między innymi o cel, motywację, czas trwania podróży, o kierunki wyjazdów, a także o wykorzystywane środki transportu. Wyniki badania posłużą do przeprowadzenia szeregu analiz, które przyczynią się do rozwoju i usprawnienia systemu transportowego w Polsce, co w konsekwencji ułatwi mieszkańcom przemieszczanie się na krótkich i dłuższych dystansach.

Ankieter może przeprowadzić badanie telefonicznie lub bezpośrednio, jego tożsamość można sprawdzić na stronie internetowej badania-ankietowe.stat.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię statystyczną pod numer: 22 279 99 99. Dane dotyczące mobilności transportowej ludności będą zbierane do 24 listopada. (hk)