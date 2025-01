27 stycznia, 2025

Dlaczego warto wymieniać waluty poza bankiem?

Banki to dla wielu osób wciąż pierwszy wybór przy wymianie walut. Ich pośrednictwo w transakcjach przewalutowania ma jednak swoje wady. Są nimi zwłaszcza marże przy kupnie/sprzedaży waluty i dodatkowe opłaty. Warto zatem wziąć pod uwagę inne opcje: kantory, w tym te online, oraz internetowe platformy wymiany walut.

Wymiana walut dla każdego

Coraz więcej osób ma bezpośrednią styczność z wymianą waluty. Coraz częściej samodzielnie planujemy wakacje zagranicą czy robimy zakupy w zagranicznych sklepach internetowych. A dzięki globalizacji transakcje międzynarodowe stają się codziennością dla szerokiego grona polskich przedsiębiorców. Przewalutowanie na korzystnych warunkach, sprawnie, wygodnie i bezpiecznie – to cel wszystkich, którzy wymieniają waluty. O ile banki niezmiennie darzone są zaufaniem i chętnie powierzamy tym instytucjom swoje środki, o tyle opłacalność bankowej wymiany walut można kwestionować. Warto porównać kursy walut, a także szybkość oraz komfort przewalutowań w bankach i kantorach.

Przewalutowanie środków w banku

Wymiana waluty w bankach nadal ma swoich zwolenników, ale nie jest pozbawiona wad. Banki ustalają sporą marżę przy kupnie i sprzedaży walut. Spread, czyli różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży danej waluty, stanowi zysk banku. Koszty przewalutowania można zmniejszyć otwierając konto w obcej walucie, ale zwykle mamy do wyboru tylko kilka najpopularniejszych walut. Samo posiadanie takiego konta często generuje też dodatkowe koszty. Zawsze warto sprawdzić tabelę opłat i prowizji. Wtedy spread na poziomie 40-60 groszy czy opłata za przelew międzynarodowy w granicach od kilkunastu do nawet 200 zł nie będzie dla nas zaskoczeniem.

Czy warto wymieniać waluty poza bankiem?

Jeśli chcemy wymieniać waluty poza bankiem, mamy kilka możliwości. Kantory stacjonarne są często lepszą opcją. W porównaniu z bankami ponoszą stosunkowo nieduże koszty operacyjne, więc mogą proponować bardziej konkurencyjne kursy walut. Zrealizowanie wymiany wiąże się jednak z wizytą w siedzibie kantoru, co bywa problematyczne. Zupełnie inaczej działają natomiast kantory i platformy wymiany walut online. Obsługują klientów bezgotówkowo, z poziomu dowolnego urządzenia z dostępem do sieci. Na cenę danej waluty nie wpływają kursy walut NBP, lecz wartości z rynku forex oraz, w przypadku giełd walutowych, oferty samych użytkowników. Klient e-kantoru czy platformy wymiany walut może śledzić kursy walut na żywo. Mamy też wgląd w archiwalne kursy walut. Odczytamy je na wykresie po wybraniu interesującej nas pary walutowej. A co z szybkością przelewów? Środki można przekazać bardzo sprawnie na własny rachunek lub rachunek docelowego odbiorcy, np. kontrahenta. Do przechowywania pieniędzy w innych walutach służy natomiast tzw. Portfel. Przelew na Portfel innego użytkownika platformy można zrealizować w ciągu kilku sekund, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.