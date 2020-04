COVID-19. Białystok kupi szczepionki seniorom, jak będą już dostępne

Kwiecień 16, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Miasto nie kupi jednorazowych maseczek dla wszystkich mieszkańców, bo samorządu na to nie stać – mówi prezydent Białegostoku. Pieniądze, które miałyby pójść na ten cel proponuje zarezerwować za zakup szczepionek przeciwko COVID-19, gdy będą już dostępne.

– Mogę Państwu zadeklarować, że jeżeli taka szczepionka przeciwko COVID-19 zostanie wynaleziona, to będę starał się wprowadzić do budżetu Białegostoku stosowną kwotę, aby nasi seniorzy mogli również z tej szczepionki skorzystać. Na razie oczywiście jest to melodia przyszłości; niektórzy mówią, że będzie to na jesieni, inni, że na początku przyszłego roku. Ta szczepionka przede wszystkim musi być skuteczna i dobrze przebadana, czyli przejść badania kliniczne – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski.

Pytanie o maseczki dla wszystkich mieszkańców Białegostoku na wideokonferencjach organizowanych przez magistrat wraca jak bumerang. Już niejednokrotnie mieszkańcy pytali o to, czy samorząd nie mógłby takiego zakupu zrealizować. Prezydent po raz kolejny powiedział, że nie ma takiej możliwości, bo koszt zakupu jednorazowej maseczki dla każdego mieszkańca to wydatek rzędu 3 mln złotych, których w budżecie miasta nie ma.

Ze szczepionek na COVID-19 mieliby skorzystać mieszkańcy po 60-tym roku życia. (mt/mc)