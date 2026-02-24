Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej UMB. Nowy rozdział medycyny cyfrowej w Polsce

To nie tylko nowy budynek, ale przede wszystkim ogromny krok w przyszłość medycyny. Na terenie białostockiego kompleksu uniwersytecko-szpitalnego powstało pierwsze w Polsce Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej, które wzmacnia pozycję Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako lidera medycyny cyfrowej w kraju. Nowa jednostka to materializacja wieloletniej strategii uczelni, która już kilkanaście lat temu postawiła na rozwój nowoczesnych technologii badawczych – genomiki, metabolomiki i proteomiki – oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennej medycynie.
Medycyna przyszłości: od genomiki do decyzji klinicznej
Współczesna medycyna generuje ogromne ilości danych – od sekwencji DNA, przez profile molekularne nowotworów, po wyniki badań obrazowych i klinicznych. Kluczowym wyzwaniem nie jest już samo pozyskanie danych, ale ich właściwa analiza i interpretacja.
Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej powstało właśnie po to, by:
-
analizować wielkoskalowe zbiory danych biomedycznych (big data),
-
wykorzystywać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w diagnostyce,
-
wspierać lekarzy w podejmowaniu decyzji terapeutycznych,
-
rozwijać medycynę spersonalizowaną.
Eksperci z zakresu Data Science, bioinformatyki i biostatystyki klinicznej tłumaczą „język genomiki” na praktyczne rozwiązania diagnostyczno-terapeutyczne. To wsparcie dla lekarzy – nie zastępstwo, ale realna pomoc w codziennej pracy z pacjentem.
Pierwszy taki kierunek w Polsce – bioinformatyka medyczna
Wraz z otwarciem centrum uczelnia uruchamia nowy kierunek studiów: bioinformatyka medyczna. To interdyscyplinarne studia łączące:
-
medycynę i nauki biomedyczne,
-
informatykę i programowanie,
-
analizę danych,
-
sztuczną inteligencję w ochronie zdrowia.
Program kształcenia obejmuje dwa uzupełniające się moduły:
-
Moduł biomedyczny – biologia, genetyka, biochemia, procesy chorobowe.
-
Moduł bioinformatyczny – analiza danych wielkoskalowych, genomika, metabolomika, proteomika, programowanie, modelowanie i AI.
Studenci będą pracować na rzeczywistych, zanonimizowanych danych pacjentów. To unikalne w skali kraju podejście praktyczne, pozwalające zdobywać doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów.
Pierwszy nabór obejmuje 18 osób, ale uczelnia zapowiada rozwój kierunku oraz uruchomienie studiów drugiego stopnia.
Nowoczesny budynek i laboratoria
Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej to niemal 2500 m² powierzchni użytkowej i trzy kondygnacje. W budynku znajdują się:
-
laboratoria genomiki, metabolomiki i proteomiki,
-
9 sal seminaryjnych dla 20 osób,
-
2 sale 40-osobowe z możliwością łączenia,
-
przestrzeń dla 260 studentów jednocześnie,
-
32 pokoje dla kadry dydaktycznej i naukowej.
Docelowo w centrum będzie pracować około 100 bioinformatyków i naukowców oraz ponad 200 studentów.
Wartość inwestycji przekracza 40 milionów złotych. Budynek został sfinansowany ze środków własnych uczelni, w tym ze spieniężonych obligacji – zgodnie z wieloletnim planem strategicznym.
Blisko szpitala, blisko pacjenta
Nieprzypadkowo centrum powstało tuż obok szpitala klinicznego. To symboliczne i praktyczne połączenie nauki z medycyną kliniczną.
Dzięki dostępowi do dużych zbiorów danych – również w ramach projektów europejskich – możliwe będzie:
-
analizowanie skuteczności terapii,
-
przewidywanie odpowiedzi na leczenie,
-
modelowanie testów diagnostycznych i prognostycznych,
-
rozwijanie medycyny spersonalizowanej.
Medycyna cyfrowa – strategiczny kierunek UMB
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest jedyną uczelnią medyczną w Polsce posiadającą prorektora ds. medycyny cyfrowej. To dowód, że rozwój obszaru medycyna + sztuczna inteligencja + big data nie jest chwilową modą, lecz konsekwentnie realizowaną strategią.
Centrum ma ambicję stać się liderem:
-
w Polsce,
-
w Europie Środkowo-Wschodniej,
-
a docelowo także w skali międzynarodowej.
Współpraca międzynarodowa, doświadczenie zdobywane m.in. na uczelniach w Europie i USA oraz zaplecze aparaturowe tworzą fundament pod rozwój medycyny nowej generacji.
