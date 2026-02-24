Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej UMB. Nowy rozdział medycyny cyfrowej w Polsce

24 lutego, 2026

Konferencja dotycząca placówki i nowych kierunków UMB fot. Paweł Cybulski Konferencja dotycząca placówki i nowych kierunków UMB fot. Paweł Cybulski

To nie tylko nowy budynek, ale przede wszystkim ogromny krok w przyszłość medycyny. Na terenie białostockiego kompleksu uniwersytecko-szpitalnego powstało pierwsze w Polsce Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej, które wzmacnia pozycję Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako lidera medycyny cyfrowej w kraju. Nowa jednostka to materializacja wieloletniej strategii uczelni, która już kilkanaście lat temu postawiła na rozwój nowoczesnych technologii badawczych – genomiki, metabolomiki i proteomiki – oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennej medycynie.

Medycyna przyszłości: od genomiki do decyzji klinicznej

Współczesna medycyna generuje ogromne ilości danych – od sekwencji DNA, przez profile molekularne nowotworów, po wyniki badań obrazowych i klinicznych. Kluczowym wyzwaniem nie jest już samo pozyskanie danych, ale ich właściwa analiza i interpretacja.

Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej powstało właśnie po to, by:

analizować wielkoskalowe zbiory danych biomedycznych (big data),

wykorzystywać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w diagnostyce,

wspierać lekarzy w podejmowaniu decyzji terapeutycznych,

rozwijać medycynę spersonalizowaną.

Eksperci z zakresu Data Science, bioinformatyki i biostatystyki klinicznej tłumaczą „język genomiki” na praktyczne rozwiązania diagnostyczno-terapeutyczne. To wsparcie dla lekarzy – nie zastępstwo, ale realna pomoc w codziennej pracy z pacjentem.

Pierwszy taki kierunek w Polsce – bioinformatyka medyczna

Wraz z otwarciem centrum uczelnia uruchamia nowy kierunek studiów: bioinformatyka medyczna. To interdyscyplinarne studia łączące:

medycynę i nauki biomedyczne,

informatykę i programowanie,

analizę danych,

sztuczną inteligencję w ochronie zdrowia.

Program kształcenia obejmuje dwa uzupełniające się moduły:

Moduł biomedyczny – biologia, genetyka, biochemia, procesy chorobowe. Moduł bioinformatyczny – analiza danych wielkoskalowych, genomika, metabolomika, proteomika, programowanie, modelowanie i AI.

Studenci będą pracować na rzeczywistych, zanonimizowanych danych pacjentów. To unikalne w skali kraju podejście praktyczne, pozwalające zdobywać doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów.

Pierwszy nabór obejmuje 18 osób, ale uczelnia zapowiada rozwój kierunku oraz uruchomienie studiów drugiego stopnia.

Nowoczesny budynek i laboratoria

Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej to niemal 2500 m² powierzchni użytkowej i trzy kondygnacje. W budynku znajdują się:

laboratoria genomiki, metabolomiki i proteomiki,

9 sal seminaryjnych dla 20 osób,

2 sale 40-osobowe z możliwością łączenia,

przestrzeń dla 260 studentów jednocześnie,

32 pokoje dla kadry dydaktycznej i naukowej.

Docelowo w centrum będzie pracować około 100 bioinformatyków i naukowców oraz ponad 200 studentów.

Wartość inwestycji przekracza 40 milionów złotych. Budynek został sfinansowany ze środków własnych uczelni, w tym ze spieniężonych obligacji – zgodnie z wieloletnim planem strategicznym.

Blisko szpitala, blisko pacjenta

Nieprzypadkowo centrum powstało tuż obok szpitala klinicznego. To symboliczne i praktyczne połączenie nauki z medycyną kliniczną.

Dzięki dostępowi do dużych zbiorów danych – również w ramach projektów europejskich – możliwe będzie:

analizowanie skuteczności terapii,

przewidywanie odpowiedzi na leczenie,

modelowanie testów diagnostycznych i prognostycznych,

rozwijanie medycyny spersonalizowanej.

Medycyna cyfrowa – strategiczny kierunek UMB

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest jedyną uczelnią medyczną w Polsce posiadającą prorektora ds. medycyny cyfrowej. To dowód, że rozwój obszaru medycyna + sztuczna inteligencja + big data nie jest chwilową modą, lecz konsekwentnie realizowaną strategią.

Centrum ma ambicję stać się liderem:

w Polsce,

w Europie Środkowo-Wschodniej,

a docelowo także w skali międzynarodowej.

Współpraca międzynarodowa, doświadczenie zdobywane m.in. na uczelniach w Europie i USA oraz zaplecze aparaturowe tworzą fundament pod rozwój medycyny nowej generacji.

(pc)