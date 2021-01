BTL online. Aktorzy zagrają „Karmelka”

Styczeń 1, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Białostocki Teatr Lalek proponuje swoim widzom kolejny spektakl online. Tym razem będzie to „Karmelek” – przedstawienie dla najmłodszych na podstawie tekstu Marty Guśniowskiej.

Aktorzy BTL-u zapraszają do najmniejszej wioski na świecie, w której mieści się najmniejsza zagródka na świecie, a tam? Cała masa wiejskich zwierzaczków, z których każde jest bardzo pożyteczne: Krowa daje mleko, Owca wełnę, Kura jajka, a Kogut budzi wszystkich co rano. I tylko jeden maleńki Piesek nie wie, co mógłby dać od siebie. Rozpoczyna się poszukiwanie, w którym na pomoc Karmelkowi wyruszą nasi najmniejsi widzowie.

Karmelek to ciepła, pełna humoru opowieść o poszukiwaniu czegoś, co czyni nas potrzebnymi, czegoś, co moglibyśmy ofiarować naszym Najbliższym, a co – jak się wraz z naszym Karmelkiem dowiemy – jest całkowicie niematerialne.

Spektakl okraszony jest piękną muzyką i radosnymi piosenkami. To sztuka pełna zabawy i interakcji z widownią.

„Karmelka” będzie można zobaczyć dwukrotnie – 2 stycznia o 15.00 i 3 stycznia o 14.00 w systemie „pay per view”. (mt/mc)