Blisko 20 defibrylatorów jest w Białymstoku

8 sierpnia, 2023

Defibrylator, źródło: UM Białystok Defibrylator, źródło: UM Białystok

Żaden z 19 defibrylatorów w Białymstoku nie był używany do ratowania życia. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny w przypadku zagrożenia życia umożliwia przeprowadzenie akcji reanimacyjnej.

Zdarzały się sytuacje, że kopuła była zdejmowana, co dawało sygnał Straży Miejskiej w Białymstoku o użyciu sprzętu, ale po przyjeździe patrolu okazywało się, że kopuła była ruszana na skutek wandalizmu. Raz była sytuacja, w której mieszkaniec chciał go użyć do udzielenia pomocy, ale zanim to nastąpiło przyjechało już pogotowie ratunkowe.

W Białymstoku jest wiele miejsc z zielonymi kopułami, w których znajdują się te urządzenia.

– Taki defibrylator możemy spotkać przy lodowisku na ul. 11 Listopada, przy fontannach w Parku Planty, czy też przy wszystkich urzędach w mieście, czyli m.in. też przy ul. Składowej w siedzibie Straży Miejskiej – mówi Krzysztof Tyszka ze Straży miejskiej w Białymstoku.

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny jest skutecznym i bezpiecznym urządzeniem. Nie ma możliwości abyśmy zrobili krzywdę sobie lub osobie poszkodowanej.

– Defibrylator można używać w każdych warunkach atmosferycznych, czyli też jak jest wietrznie czy mokro, ponieważ ten impuls jest tylko pomiędzy elektrodami puszczany. Nie bójmy się używać tego urządzenia, ponieważ jeżeli pacjent tego nie potrzebuje, to ten impuls elektryczny nie będzie włączony – dodaje Krzysztof Tyszka.

Warto podkreślić, że przy użycia defibrylatora są komunikaty dźwiękowe mówiące co należy robić oraz piktogramy ukazujące kolejne działania. (hk)