BKM. Nowe ceny biletów obowiązują od 14 marca

3 marca, 2023

Bilety karta miejska w BKM/fot. Katarzyna Cichoń

Od 14 marca będą obowiązywać w białostockiej Komunikacji Miejskiej nowe ceny biletów. Decyzja o podwyżkach zapadła w lutym, podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta, gdzie radni poparli propozycję prezydenta co do wprowadzenia wyższych cen biletów.

Uchwałę poparło 14 radnych, byli to wszyscy radni Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko było 2 radnych Polski 2050 oraz 11 radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Ceny papierowych biletów jednorazowych jednoprzejazdowych obowiązujące od 14 marca 2023 r.:

bilet normalny na strefę 1: 5,00 zł

(dotychczas 4,00 zł) bilet ulgowy na strefę 1: 2,50 zł

(dotychczas 2,00 zł) bilet normalny sieciowy (strefa 1+2): 12 zł

(dotychczas 8,00 zł) bilet ulgowy sieciowy (strefa 1+2): 6 zł

(dotychczas 4,00 zł).

Będą również nowe rodzaje biletów:

– wieloprzejazdowy 3-dniowy,

– okresowy imienny 5-dniowy,

– okresowy imienny 10-dniowy.

Co ważne, BKM nie planuje wprowadzania nowych druków biletów papierowych. A do obiegu zostaną wprowadzone bilety dopłaty – o wartości 1,00 zł, 0,50 zł i 2,00 zł, którymi będą przestemplowane druki biletów w cenach obowiązujących do 13 marca.

Od 14 marca bilet papierowy z niższą ceną będzie ważny po skasowaniu tylko z papierowym biletem dopłaty.

Bilet normalny na strefę 1 za 4 zł wraz z biletem dopłaty za 1,00 zł lub wraz z 2 biletami dopłaty po 0,50 zł. Bilet ulgowy na strefę 1 za 2 zł wraz z biletem dopłaty za 0,50 zł. Bilet normalny sieciowy (potrzebny na trasach stref (1+2): za 8 zł wraz z biletem ulgowym sieciowym za 4 zł lub wraz z dwoma biletami dopłaty za 2 zł Bilet ulgowy sieciowy potrzebny na trasach stref (1+2): za 4 zł wraz z biletem dopłaty za 2 zł

Biletów sieciowych nie można łączyć z biletami dopłaty za 1 zł i 0,50 zł. Druki biletów ze starą ceną będą stosowane do wyczerpania zapasów.

BKM podkreśla, że do obrotu nie będą wprowadzane bilety przestemplowane na nominały 5 zł, 2,50 zł, 12 zł i 6 zł, a przestemplowane na takie ceny będą biletami nieważnymi – podrobionymi.

Nowy cennik biletów obowiązujący od 14 marca 2023 r.

Również od 14 marca obywatele Ukrainy już nie będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami BKM. Przez rok mogli korzystać z takich przejazdów na podstawie paszportu lub innego dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. (at)