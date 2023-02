Nowe ceny biletów BKM

16 lutego, 2023

Bilety karta moejska w BKM/fot. Katarzyna Cichoń

Bilety komunikacji miejskiej w Białymstoku mają być droższe. Miasto zaproponowało nowe stawki. O tym, czy wejdą w życie, zdecydują radni na sesji Rady Miasta.

Inflacja, koszt paliwa, ogumienia, czy części zamiennych – to wpływa na wzrost ceny biletów komunikacji miejskiej – tłumaczy Zbigniew Nikitorowicz, zastępca prezydenta Białegostoku.

I wylicza zaproponowane nowe stawki: – Cena normalnego biletu jednorazowego w wersji elektronicznej, który stanowi 80 procent sprzedaży wszystkich biletów, wzrośnie z 3 do 4 zł, bilet ulgowy to 4 zł za elektroniczny i 2,5 zł za papierowy, zaś bilety miesięczne to koszt 130 zł za normalny i 65 zł za ulgowy.

Zbigniew Nikitorowicz jednocześnie wskazuje, że już w ubiegłym roku w wielu polskich miastach uchwalono podwyżki cen biletów. Ostatnia podwyżka w Białymstoku weszła na początku 2020 roku. Natomiast w roku 2021 koszt komunikacji w Białymstoku to 140 mln zł. W tym samym roku komunikacyjne bilety kupiło 66 mln osób. Za darmo jeżdżą m.in.uczniowie szkół podstawoych i osoby powyżej 70 roku życia.

Kiedy uchwała trafi pod obrady Rady Miasta? Decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu. (at)