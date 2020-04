Biebrza nadal płonie. Jest apel dyrektora BPN o pomoc

Kwiecień 22, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego dalej są w ogniu, tymczasem środki na walkę z żywiołem już się skończyły. Dyrektor BPN wystąpił z prośbą o finansową pomoc, która na bieżąca ma być przekazywana na gaszenie trwającego już czwarty dzień pożaru.

Pożary nękają BPN co roku, zwykle mają jednak powierzchnię do 200 ha rocznie. Tymczasem spalony tylko w kwietniu ogniem obszar to blisko 2 tys. ha. Środki BPN zabezpieczone na wypadek pożarów (150 tys. w tym dofinansowanie z Funduszu leśnego Lasów Państwowych) skończyły się już w poniedziałek (20.04). Dyrekcja Parku stara się o dodatkowe wsparcie i dotacje na pokrycie kosztów nalotów samolotami gaśniczymi. Jeden taki kurs to koszt ok. 10 tys.złotych, a już było ich wiele.

Ruszyła też oficjalna zbiórka pieniędzy na specjalne konto Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wpłat można dokonywać na BANK BGK 31 1130 1059 0017 3397 2620 0016 tytułem: „darowizna pożar 2020”.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup tłumic do ręcznego gaszenia, małych motopomp, które można przenosić w niedostępny teren, służących do pobierania i gaszenia wodą z bagien, cieków wodnych, paliwa na dojazdy, a także na pokrycie niezbędnych kosztów gaszenia pożarów.

– Prosimy o Państwa finansowe wsparcie, by lepiej wyposażyć gaszących pożar druhów ochotniczych straży pożarnych z pobliskich wsi i miasteczek. Ochotnicy są na każde wezwanie, dniem i nocą z narażeniem życia walczą z ogniem w dolinie Biebrzy. Ale rozmiar tragedii i ilość wyjazdów powoduje zużycie najpotrzebniejszych sprzętów do gaszenia – alarmuje Andrzej Grygoruk, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy to największy park narodowy w Polsce, jedno z najlepiej zachowanych torfowisk w Europie. To miejsce, gdzie odnotowano ponad 280 gatunków ptaków, w tym wiele rzadkich i gdzie indziej ginących, takich jak dubelt, cietrzew, wodniczka. To też ostoja łosi.

Ruszyły też oddolne zbiórki pieniędzy na portalach: zrzutka.pl i siepomaga.pl. (mt/mc)