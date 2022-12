Białystok. Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego

Grudzień 12, 2022

Laureaci Nagrody Literackiej Prezydenta Białegostoku za 2021 rok, fot. Jerzy Doroszkiewicz Laureaci Nagrody Literackiej Prezydenta Białegostoku za 2021 rok, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Magistrat rozpoczął nabór wniosków o przyznanie Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego.

Nagroda przyznawana jest corocznie za dokonania w dziedzinie literatury żyjącym twórcom, w dwóch kategoriach: za najlepszą książkę roku i za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku.

Wniosek o przyznanie Nagrody Literackiej powinien zawierać: dane wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail; informacje dotyczące zgłaszanej publikacji: imię/imiona i nazwisko autora (oraz ew. pseudonim artystyczny jeśli się nim posługuje), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania; wskazanie, do której kategorii jest zgłaszana publikacja; w przypadku zgłoszenia do kategorii najlepsza książka roku uzasadnienie zawierające informacje o dorobku i powiązaniu autora z miastem lub regionem oraz znaczeniu jego działalności dla kultury miasta; w przypadku zgłoszenia do kategorii najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku uzasadnienie dokonywanego zgłoszenia; oświadczenie wnioskodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych. Do wniosku należy załączyć co najmniej 3 egzemplarze zgłaszanej książki (dotyczy wydawnictw i autorów), które nie podlegają zwrotowi.

Termin składania wniosków mija z końcem stycznia.

Za rok 2021 Nagrodę Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego otrzymali Andrzej Stasiuk, Justyna Kulikowska i Marta Stachniałek. Pisaliśmy o tym tutaj. (mt)