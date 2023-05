Białystok. Tancerze z Polski i zagranicy wezmą udział w zawodach tanecznych „Breakstok 2023”

30 maja, 2023

Konferencja prasowa przed zawodami tanecznymi „Breakstok 2023”, fot. Małgorzata Turecka Konferencja prasowa przed zawodami tanecznymi „Breakstok 2023”, fot. Małgorzata Turecka

W najbliższy sobotę (03.06) Białystok znowu będzie stolicą tańca. W Spodkach Podlaskiego Instytutu Kultury rozgrywać się będą międzynarodowe zawody taneczne „Breakstok 2023”. To już czwarta edycja tego wydarzenia.

W kilku kategoriach wiekowych rywalizować będą tancerze z Polski i zagranicy.

– W pierwszej części, tj. do południa jest kategoria Kids i Junior, potem jest B-Girl, czyli dziewczyny i starsi – B-Boys – mówił Tomasz Mróz, organizator turnieju.

Swój udział w zawodach zapowiedzieli tancerze z całej Polski oraz z wielu europejskich krajów – Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii. Chętni mogą się jeszcze zgłaszać do piątku (02.06). Tancerzy oceni profesjonale międzynarodowe jury: Bboy Nikita, Bura Deny (Łotwa), Bboy Zawisza, Johnny Fox (Hiszpania), Bartek z Wągrowca.

– Poprzez praktykę na zawodach dzieci są coraz lepsze, coraz lepiej tańczą. Jest okazja, żeby też przyjechali ludzie z zagranicy reprezentować swoje kraje, zmierzyć się z naszymi tancerzami. Czeka nas rywalizacja na wysokim poziomie i dobrej, pozytywnej energii – dodawał Ziemowit Bogusławski, organizator turnieju.

Zawody wspiera finansowo miasto Białystok.

– Breakstok jest szczególnie nam bliski z tego względu, że jest świetną promocją miasta i na terenie Polski, ale również w Europie. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w tych zawodach. Mieszkańców bardzo zachęcamy do tego, żeby przyjść i kibicować, zobaczyć jak świetny i jak rozwijający jest taniec – mówiła Edyta Mozyrska, dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Partnerem wydarzenia jest też Województwo Podlaskie.

– Tancerze z całej Polski, ale nie tylko, bo i z całej Europy zagoszczą w stolicy województwa podlaskiego. To nie tylko dobra promocja, ale też możliwość pokazania tego, co mamy najlepsze, czyli umiejętności naszych wspaniałych tancerzy. Ja osobiście mam bardzo duży sentyment do breakdance’u. Miałem kiedyś okazję faktycznie to środowisko poznać, uczestniczyć, a nawet można powiedzieć je zakładać, nie tylko w Białymstoku, ale także w Grajewie. Zachęcam wszystkich do tego, żeby tańczyli, bo to jest pewna forma sportu, pewna forma kultury, która jest naprawdę bardzo ciekawa i daje pewne oderwanie – mówił marszałek Artur Kosicki.

Wydarzenie jest otwarte dla publiczności. Zawodom patronuje Radio Akadera.

„Breakstok 2023” to nie jedyne taneczne wydarzenie, które odbywać się będzie w najbliższym czasie w Białymstoku. Od czwartku, 1 czerwca będzie można brać udział w atrakcjach przygotowanych na 20. Festiwal Tańca Współczesnego „Kalejdoskop”. Więcej o wydarzeniu pisaliśmy tutaj. (mt)