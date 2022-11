Białystok. Rozbudowa II LO o stołówkę i aulę

Listopad 21, 2022

Przekazanie promesy dla II LO w Białymstoku, fot. Hanna Kość Przekazanie promesy dla II LO w Białymstoku, fot. Hanna Kość

Blisko 4,5 mln złotych otrzyma Białystok na budowę budynku, w którym mieścić się będzie stołówka i aula II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Środki pochodzą z budżetu państwa.

To jest już decyzja finansowa, ponieważ podjął ją minister finansów.

– Mamy już w tej chwili zapewnienie. To jest forma gwarancyjna, że te pieniądze zostaną przekazane w przyszłym roku zgodnie z harmonogramem – mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. – Ta inwestycja będzie się za chwilę rozpoczynać, bo było to planowane na listopad bieżącego roku. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie to zakończy się w listopadzie następnego roku.

Dariusz Piontkowski, Wiceminister Edukacji i Nauki uważa, że jest to jedna z najlepszych szkół nie tylko w województwie, ale i w Polsce.

– To jest dobry moment nie tylko dla samej szkoły, uczniów i pracowników, ale dla całego miasta. Zawsze cieszymy się, jak placówki oświatowe są rozbudowywane i unowocześniane, a zwłaszcza, jeśli są to placówki, które kształcą na tak wysokim poziomie – zapewnia Dariusz Piontkowski.

Dyrekcja szkoły cieszy się, że w końcu uda się zrealizować budowę stołówki i auli, bo jest to ogromna potrzeba.

– Mamy 1000 uczniów w szkole. Teraz żywimy około 270 z nich, ale w salach lekcyjnych, więc stołówka na pewno nam się przyda. Natomiast aula pozwoli nam jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła i realizować zadania statutowe szkoły. Mamy mnóstwo gości, których zapraszamy na wykłady. Teraz będziemy mogli na wysokim poziomie to realizować – cieszy mówi Dariusz Bossowski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku.

Dofinansowanie stanowić będzie prawie 50% kosztów całej inwestycji, która ma wynieść nieco ponad 9 mln złotych. (hk)