Białystok. Powstało miejsce do trenowania biegów z przeszkodami

Październik 18, 2020

źródło: UM w Białymstoku/fot. Dawid Gromadzki źródło: UM w Białymstoku/fot. Dawid Gromadzki

Jeden z największych w Polsce parków OCR Outdoor Training powstał w Białymstoku.

To miejsce jest przeznaczone dla małych i dużych do trenowania biegów z przeszkodami. Obiekt wybudowano przy ul. Władysława Jagiełły i jest to realizacja projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2020. Na budowę sportowo – rekreacyjnego parku głos oddało około 3 tysięcy białostoczan.

– Park został podzielony na dwie części – dla dzieci i dla dorosłych. W części dla najmłodszych został zamontowany niski „Mostek Tybetański”, płotek naprzemienny wysoki/niski, domek z lin, zasieki z lin i równoważnia uchylna. W części dla dorosłych znajdują się dwie klatki combo – wielofunkcyjne urządzenia do doskonalenia technik pokonywania najczęstszych przeszkód na biegach OCR. Klatki zawierają zestaw 16 przeszkód podzielonych na 6 torów – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Budowa parku do trenowania biegów z przeszkodami kosztowała prawie 270 tys. złotych. (ea/mc)