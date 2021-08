Białystok. Mistrz świata w kick-boxingu zamierza pomóc kolejnym potrzebującym

Sierpień 11, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Białostocki sportowiec Robert Ciulkin zapowiada Event Challange. Chce pokonać 200 kilometrów, na zmianę biegając i jadąc na rowerze.

W ten sposób ma nadzieję pomóc m.in. dziewięciokrotnemu mistrzowi świata w kickboxingu, Markowi Piotrowskiemu. Swoim wyczynem chce też nagłośnić akcje pomocy na rzecz dwóch chorych chłopców – Nikodema Wasilewskiego i Miłosza Małysa.

To kolejna tego typu inicjatywa Roberta Ciulkina. W ubiegłym miesiącu mistrz świata w kick-boxingu przez cztery dni wspinał się na wieżę kościoła Świętego Rocha w Białymstoku. Zrobił to, by wypromować zbiórkę pieniędzy na rzecz chorego na SMA chłopca. Pokonując wtedy schody wszedł na wysokość ponad 8892 metrów.

Przed rokiem Ciulkin, aby wesprzeć swojego przyjaciela i utytułowanego zawodnika sztuk walk Marka Piotrowskiego, przebiegł 200 kilometrów. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

Start sportowca w czwartek (12.08) o 10.00 na Rynku Kościuszki w Białymstoku obok fontanny za Ratuszem. (mt)