Białystok. Koncert Szeptuchy w Famie

Styczeń 20, 2022

źródło: mat. pras.

Szeptucha wystąpi na dwóch koncertach w Białymstoku. Zespół zagra w sobotę (22.01) i niedzielę (23.01) w klubie Fama. Na pierwszy z tych występów nie ma już biletów.

Zespół powstał, by leczyć muzyką, zarażać radością oraz przemycać w przystępnej formie tajemnice regionu podlaskiego. Twórczość balansuje pomiędzy różnymi gatunkami muzyki rozrywkowej, w warstwie tekstowej traktuje o staropolskich tradycjach i wierzeniach, a także o majestacie otaczającej przyrody. Pierwsze próby odbyły się w 2019 roku, by w 2020 ostatecznie wykrystalizować skład, który we wrześniu 2021 roku wydał promocyjny album “Zamowy”.

Zamowy to krótkie słowne zaklęcia mające na celu uzdrawianie. Utwory ostatecznego kształtu nabierały w Orli, miejscowości gdzie przyjmuje i leczy najprawdziwsza Szeptanica. Zbiór ośmiu kompozycji zabiera słuchacza w tajemniczy świat magii Podlasia, opowiadając o pięknie dziewiczej przyrody, wierzeniach i tradycjach rodem z wielokulturowego nieskażonego rejonu. Białostoccy muzycy nie zamykają się w żadnych muzycznych ramach. Echa starych tradycji przeplatają się z nowoczesnymi brzmieniami, które w połączeniu niebanalną acz przystępną warstwą tekstową tworzą niezwykle magiczną i energetyczną całość.

Słuchając Akadery możecie wygrać wejściówki na niedzielny (23.01) koncert Szeptuchy. Początek wydarzenia o 20.00. (mt)