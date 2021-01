Białystok. Filmowe ferie z Żubroffką Kids

Styczeń 12, 2021

Białostocki Ośrodek Kultury i DKF „GAG” zapraszają najmłodszych widzów na filmowe ferie zimowe z ŻUBROFFKĄ Kids. Będzie można obejrzeć osiem najlepszych krótkometrażowych filmów dla dzieci, prezentowanych podczas poprzednich edycji ŻUBROFFKI.

– Drodzy widzowie! Każdej zimy spotykaliśmy się na pokazach filmowych w kinie Forum. W grudniu zasiadaliście na widowni jako najmłodsi jurorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA, a ferie spędzaliście z nami na licznych seansach w ramach Akcji Zima. Tym razem nie możemy się spotkać w kinie, ale zapraszamy Was na specjalny pokaz najlepszych krótkometrażowych filmów dla dzieci, prezentowanych podczas poprzednich edycji festiwalu ŻUBROFFKA – napisali organizatorzy wydarzenia.

Pokazy filmów odbywać się będą 16 i 17 stycznia na platformie MojeEkino.pl. Dostęp jest bezpłatny.

Po seansie, w ramach warsztatów plastycznych online, dzieci będą mogły stworzyć zionące ogniem smoki. (mt/mc)

Lista filmów:

Świetlikowy gaj/The Firefly Grove

reż. Tomasz Pilarski

Polska 2019, 5’

W piękny letni dzień dziewczynka próbuje zwrócić uwagę starszego brata na otaczającą przyrodę, ale chłopiec pochłonięty jest grą na konsoli. Sytuacja zmienia się, gdy sroka kradnie konsolę. Po nieudanym pościgu za złodziejką, chłopiec kieruje swą złość na siostrę, by chwilę później odnaleźć konsolę. Teraz musi stawić czoła sytuacji, do której doprowadził i znaleźć jej rozwiązanie.

Le dernier jour d’automne/The Last Day of Autumn

reż. Marjolaine Perreten

Szwajcaria, Belgia, Francja 2019, 8’

Zwierzęta leśne potajemnie zbierają porzucone części rowerów, planując budowę pojazdów odpowiednich dla ich rozmiarów. Szykuje się wielki wyścig. Wyścig ostatniego dnia jesieni.

Pouštět draka/The Kite

reż. Martin Smatana

Czechy, Słowacja, Polska 2019, 13’07”

Kończy się lato, na drzewach dojrzewają owoce. Dziadek daje wnukowi latawiec. Gdy wiatr unosi chłopca, dziadek go ratuje. Liście spadają i dziadek staje się słaby. Porywa go jesienny wiatr i wynosi ponad gęste chmury. Przychodzi zima, a potem wiosna. Ciepły powiew sprawia, że znowu są razem. To baśniowo opowiedziana historia o pamiętaniu o tych, których już z nami nie ma.

Gunpowder

reż. Romane Faure, Nathanael Perron, Léa Detrain, Benoît de Geyer d’Orth, Pei-Hsuan Lin, Anne-Lise Kubiak

Francja 2019, 5’30”

Czas na herbatę! Niestety, wszystkie pudełka na herbatę, należące do Phileasa, są już puste. Phileas postanawia więc udać się do samego źródła – do Chin!

Opowieść o kołderce/Сказка про одеяло/Blanket Tale

reż. Maria Kuzmenko

Rosja 2017, 3’29”

Dawno, dawno temu pewne miasto zostało zaatakowane przez Olbrzyma. Wszystkie mamy i dzieci uciekły przerażone. Tatusiowie i dziadkowie stawili opór, ale to spowodowało jeszcze większe zniszczenia w mieście. Tylko miłe i mądre babcie zdołały znaleźć rozwiązanie i uratować miasto.

o28

reż. Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle, Fabien Meyran

Francja 2019, 5’18”

Niemieckie małżeństwo wsiada w Lizbonie do legendarnego tramwaju numer 28. Ale co zrobić, gdy wysiadły hamulce, zaczyna się zawrotny wyścig, a na pokładzie jest dziecko?

VSSanta

reż. Aitor Carlos Herrero Larrumbide, Raul Colomer Válcarcel

Hiszpania 2018, 4’

W Wigilię pewne dziecko zostaje samo w ogromnym mieszkaniu, w którym odwiedza je Mikołaj z zamiarem wypełnienia swojego corocznego zadania: dostarczenia podarków. Jednak przyniesiony prezent nie jest tym, który dziecko chce otrzymać.

Wełniaki/Woolworld

reż. Joanna Polak

Polska 2018, 10’

Zastanawiałeś się kiedyś, jak by się żyło w świecie, który byłby stworzony z wełny? W miejscu, gdzie ludzie, zwierzęta i to co ich otacza, jest zrobione z wełny, wszystko jest ze sobą powiązane. Jedyną osobą, która potrafi dopilnować, aby ten świat funkcjonował, jest Pan Wełniak. Jest już jednak stary i znużony, dlatego chce zmienić swoje życie. Niestety jego marzenia w końcu się spełniają.

