Bezpieczna szkoła to taka, w której możesz być sobą bez ryzyka kary społecznej. Posłuchaj rozmowy o Sympozjum „Oblicza bezpieczeństwa w zarządzaniu nowoczesną szkołą” z prof. Moczydłowską!

Bezpieczna szkoła to nie tylko monitoring i procedury, ale przede wszystkim dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli oraz świadome zarządzanie placówką. Właśnie temu zagadnieniu poświęcone będzie I Sympozjum Dydaktyczne, które odbędzie się 18 marca 2026 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie. Wydarzenie zgromadzi dyrektorów szkół, nauczycieli, specjalistów oraz środowisko akademickie, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.
O sympozjum opowiedziała nam prof. Joanna Moczydłowska – pomysłodawczyni i współorganizatorka wydarzenia:
Nowoczesna szkoła jako bezpieczny ekosystem
Współczesna edukacja stoi przed szeregiem wyzwań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych. Szkoła staje się złożonym systemem zależności, w którym kluczową rolę odgrywają:
dyrektor jako lider i menedżer,
nauczyciele i specjaliści,
uczniowie,
rodzice oraz organy prowadzące.
– Bezpieczeństwo należy dziś rozumieć szeroko, nie tylko w wymiarze fizycznym, lecz przede wszystkim psychologicznym i społecznym. To właśnie ono decyduje o jakości pracy nauczyciela i efektywności procesu edukacyjnego. – podkreśla prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska
Cel sympozjum – wiedza, praktyka i realne rozwiązania
Głównym założeniem wydarzenia jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa w nowoczesnej szkole. Organizatorzy koncentrują się na konkretnych wyzwaniach, takich jak:
dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli,
bezpieczeństwo fizyczne, cyfrowe i społeczne,
zarządzanie sytuacjami kryzysowymi,
rozwój kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej,
budowanie kultury opartej na empatii, szacunku i odpowiedzialności.
To odpowiedź na realne problemy systemu edukacji – m.in. starzenie się kadry nauczycielskiej, odpływ młodych pedagogów z zawodu czy potrzebę poprawy jakości zarządzania szkołami.
Program: trzy perspektywy bezpieczeństwa w edukacji
Tematyka sympozjum została podzielona na trzy główne obszary.
1. Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży – jak skutecznie reagować?
Wystąpienie poprowadzi dr Halszka Witkowska – suicydolog, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i prezes Fundacji „Życie warte jest rozmowy”. Ekspertka od lat zajmuje się systemowymi rozwiązaniami w zakresie profilaktyki i postwencji w szkołach.
2. Mózg, środowisko i poczucie bezpieczeństwa
dr hab. Maciej Błaszak, prof. UAM pokaże, jak z perspektywy kognitywistyki i neuropsychologii tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi i uczeniu się. Jego wystąpienie połączy wiedzę o funkcjonowaniu mózgu z praktyką zarządzania edukacją.
3. Bezpieczeństwo psychologiczne jako fundament innowacyjnej szkoły
Ten panel prof. dr hab. Joanny M. Moczydłowskiej – kierownik katedry zarządzania ekonomii i finansów w Politechnice Białostockiej skupi się na inkluzywności, relacjach w gronie pedagogicznym i roli dyrektora jako lidera kultury organizacyjnej.
Dobrostan nauczyciela – warunek jakości edukacji
Jednym z najmocniejszych akcentów sympozjum będzie temat zarządzania szkołą jako środowiskiem pracy. Badania pokazują, że obok niskich wynagrodzeń to właśnie złe zarządzanie placówką jest jedną z głównych przyczyn odchodzenia nauczycieli z zawodu.
Dlatego podczas wydarzenia szczególna uwaga zostanie poświęcona:
budowaniu zaufania w zespołach,
komunikacji,
wzmacnianiu motywacji,
tworzeniu bezpiecznej psychologicznie przestrzeni pracy.
Dla kogo jest sympozjum?
Wydarzenie kierowane jest do:
dyrektorów i kadry zarządzającej szkołami,
nauczycieli i pedagogów,
psychologów szkolnych,
trenerów i edukatorów,
przedstawicieli organów prowadzących,
środowiska akademickiego.
Termin, miejsce i rejestracja
📅 18 marca 2026 r., godz. 11:00
📍 Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Kleosin
Warunkiem udziału jest wcześniejsza rejestracja – do 10 marca 2026 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.
Formularz do zapisów znajdziesz TUTAJ