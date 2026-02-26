Home Wiadomości Bezpieczna szkoła to taka, w której możesz być sobą bez ryzyka kary społecznej. Posłuchaj rozmowy o Sympozjum „Oblicza bezpieczeństwa w zarządzaniu nowoczesną szkołą” z prof. Moczydłowską!

26 lutego, 2026

Bezpieczna szkoła to taka, w której możesz być sobą bez ryzyka kary społecznej. Posłuchaj rozmowy o Sympozjum „Oblicza bezpieczeństwa w zarządzaniu nowoczesną szkołą” z prof. Moczydłowską!

prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska fot.Dariusz Piekut
Bezpieczna szkoła to nie tylko monitoring i procedury, ale przede wszystkim dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli oraz świadome zarządzanie placówką. Właśnie temu zagadnieniu poświęcone będzie I Sympozjum Dydaktyczne, które odbędzie się 18 marca 2026 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie. Wydarzenie zgromadzi dyrektorów szkół, nauczycieli, specjalistów oraz środowisko akademickie, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

 

 

O sympozjum opowiedziała nam prof. Joanna Moczydłowska – pomysłodawczyni i współorganizatorka wydarzenia: 

Nowoczesna szkoła jako bezpieczny ekosystem

Współczesna edukacja stoi przed szeregiem wyzwań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych. Szkoła staje się złożonym systemem zależności, w którym kluczową rolę odgrywają:

  • dyrektor jako lider i menedżer,

  • nauczyciele i specjaliści,

  • uczniowie,

  • rodzice oraz organy prowadzące.

– Bezpieczeństwo należy dziś rozumieć szeroko, nie tylko w wymiarze fizycznym, lecz przede wszystkim psychologicznym i społecznym. To właśnie ono decyduje o jakości pracy nauczyciela i efektywności procesu edukacyjnego. – podkreśla prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

Cel sympozjum – wiedza, praktyka i realne rozwiązania

Głównym założeniem wydarzenia jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa w nowoczesnej szkole. Organizatorzy koncentrują się na konkretnych wyzwaniach, takich jak:

  • dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli,

  • bezpieczeństwo fizyczne, cyfrowe i społeczne,

  • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi,

  • rozwój kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej,

  • budowanie kultury opartej na empatii, szacunku i odpowiedzialności.

To odpowiedź na realne problemy systemu edukacji – m.in. starzenie się kadry nauczycielskiej, odpływ młodych pedagogów z zawodu czy potrzebę poprawy jakości zarządzania szkołami.

Program: trzy perspektywy bezpieczeństwa w edukacji

Tematyka sympozjum została podzielona na trzy główne obszary.

1. Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży – jak skutecznie reagować?

Wystąpienie poprowadzi dr Halszka Witkowska – suicydolog, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i prezes Fundacji „Życie warte jest rozmowy”. Ekspertka od lat zajmuje się systemowymi rozwiązaniami w zakresie profilaktyki i postwencji w szkołach.

2. Mózg, środowisko i poczucie bezpieczeństwa

dr hab. Maciej Błaszak, prof. UAM pokaże, jak z perspektywy kognitywistyki i neuropsychologii tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi i uczeniu się. Jego wystąpienie połączy wiedzę o funkcjonowaniu mózgu z praktyką zarządzania edukacją.

3. Bezpieczeństwo psychologiczne jako fundament innowacyjnej szkoły

Ten panel prof. dr hab. Joanny M. Moczydłowskiej – kierownik katedry zarządzania ekonomii i finansów w Politechnice Białostockiej skupi się na inkluzywności, relacjach w gronie pedagogicznym i roli dyrektora jako lidera kultury organizacyjnej.

Dobrostan nauczyciela – warunek jakości edukacji

Jednym z najmocniejszych akcentów sympozjum będzie temat zarządzania szkołą jako środowiskiem pracy. Badania pokazują, że obok niskich wynagrodzeń to właśnie złe zarządzanie placówką jest jedną z głównych przyczyn odchodzenia nauczycieli z zawodu.

Dlatego podczas wydarzenia szczególna uwaga zostanie poświęcona:

  • budowaniu zaufania w zespołach,

  • komunikacji,

  • wzmacnianiu motywacji,

  • tworzeniu bezpiecznej psychologicznie przestrzeni pracy.

Dla kogo jest sympozjum?

Wydarzenie kierowane jest do:

  • dyrektorów i kadry zarządzającej szkołami,

  • nauczycieli i pedagogów,

  • psychologów szkolnych,

  • trenerów i edukatorów,

  • przedstawicieli organów prowadzących,

  • środowiska akademickiego.

Termin, miejsce i rejestracja

📅 18 marca 2026 r., godz. 11:00
📍 Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Kleosin

Warunkiem udziału jest wcześniejsza rejestracja – do 10 marca 2026 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz do zapisów znajdziesz TUTAJ

