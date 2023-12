Anita Lipnicka w Białymstoku

13 grudnia, 2023

16 grudnia w Białymstoku odbędą się trzy wydarzenia warte uwagi. W Sali Forum wystąpi Anita Lipnicka, w 6-ścian Pub odbędzie się Świąteczne Śpiewogranie a w MotoPub zagra zespół Dusty Rocks.

Po 6 latach Anita Lipnicka powraca z premierowym materiałem! „Śnienie” to nowy album, który odsłania artystkę w zupełnie nowym świetle. Jak mówi sama Anita: „Nie mogę zdradzić zbyt wiele. Mogę tylko obiecać, że będziecie wniebowzięci!” Śpiewająca gwiazda już jest w trasie koncertowej, a 16 grudnia zawita do Sali Forum, by podzielić się emocjami i magią swojej muzyki z białostocką publicznością. W tym samym czasie w 6-ścian Pub odbędzie się magiczne Świąteczne Śpiewogranie! Na scenie pojawią się utalentowani artyści, tacy jak Ania Kucińska, Beata Bogdanowicz, Oleg Kobzar, czy Adam Romanowicz, aby tylko wymienić kilku. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a każdy może zostać Świętym Mikołajem! Organizatorzy zachęcają do wsparcia zbiórki dla samotnej mamy z 8-letnią córką. Wierzą w siłę wspólnoty i w to, że każdy, nawet najmniejszy wkład, zbuduje niezapomnianą świąteczną paczkę. W MotoPub czeka na Was muzyczna uczta od zespołu Dusty Rocks z Białegostoku. Ich debiutancki singiel „Fire Inside” zdobył pierwsze miejsce na Liście Przebojów Kultowej Akadery, a teraz przygotowują się do wydania kolejnego singla. Na koncercie usłyszymy materiał, który znajdzie się na ich pierwszej płycie. (hp)