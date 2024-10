Aleksandria i jej Biblioteka: O matematyce i wielkich umysłach starożytności opowiada prof. Czesław Bagiński

9 października, 2024

prof. Czesław Bagiński, autor audycji O matematyce i matematykach, fot. A. Jakuć prof. Czesław Bagiński, autor audycji O matematyce i matematykach, fot. A. Jakuć

W drugim odcinku audycji „O matematyce i matematykach” prof. Czesław Bagiński przenosi słuchaczy do starożytnej Aleksandrii, by opowiedzieć o jednym z najbardziej tajemniczych miejsc świata antycznego – słynnej Bibliotece Aleksandryjskiej. To miejsce, gdzie spotykały się największe umysły, a nauka i sztuka rozwijały się w niespotykanym tempie. Profesor Bagiński, matematyk i popularyzator nauki, prowadzi nas przez fascynującą opowieść o dziejach tej legendarnej instytucji.

Posłuchaj drugiego odcinka audycji „O matematyce i matematykach” prof. Czesława Bagińskiego

Eratostenes i tajemnica obwodu Ziemi

Kiedy myślimy o starożytnej nauce, rzadko zdajemy sobie sprawę, jak precyzyjne były badania prowadzone przed ponad dwoma tysiącami lat. Właśnie w Aleksandrii, Eratostenes z Cyreny, bibliotekarz i matematyk, jako pierwszy zmierzył obwód Ziemi z dokładnością, która zadziwia nawet współczesnych naukowców. Jak to zrobił? Wykorzystał prostą obserwację cienia w dwóch miastach oddalonych od siebie o kilkaset kilometrów! Wynik? Ziemia ma obwód blisko 40 000 km.

Miejsce narodzin wielkich idei

Biblioteka Aleksandryjska nie była jedynie zbiorem książek – to było centrum innowacji, miejsce narodzin idei, które przetrwały wieki. Tutaj Euklides stworzył „Elementy” – podstawowy podręcznik geometrii, z którego uczymy się do dziś. Tutaj Archimedes wymyślił swoje genialne prawa fizyczne i mechaniczne. Prof. Bagiński z pasją opowiada o tym, jak dzięki temu wyjątkowemu miejscu świat nauki poszedł do przodu o całe stulecia.

Dlaczego warto posłuchać?

Odcinek „Aleksandria i jej Biblioteka” to podróż w czasie, która pokazuje, jak wiele zawdzięczamy starożytnym uczonym. Prof. Bagiński potrafi w prosty i ciekawy sposób wyjaśniać złożone zagadnienia, dzięki czemu słuchanie tej audycji jest nie tylko intelektualną przyjemnością, ale też inspiracją do dalszego zgłębiania wiedzy. Poznanie historii Biblioteki Aleksandryjskiej to klucz do zrozumienia korzeni współczesnej nauki.

Audycja „O matematyce i matematykach” prof. Czesława Bagińskiego w każdą środę o 9.15 na antenie Radia AKADERA. Zapraszamy do słuchania! (oprac. AJ)