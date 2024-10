Akademicka Doba Sportu w Politechnice Białostockiej w połowie października, ale już można się zgłaszać

5 października, 2024

Źródło: Politechnika Białostocka Źródło: Politechnika Białostocka

To będzie całodobowa możliwość pograć w siatkówkę, futsal i tenis stołowy, ale też poćwiczyć samoobronę czy fitness. 15 października o 15:00 rozpocznie się Akademicka Doba Sportu organizowana przez Politechnikę Białostocką.

Maraton sportowy odbywać się będzie w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 41.

– Całe 24 godziny będziemy uprawiać aktywność fizyczną, od ergometru wioślarskiego, po turniej tenisa stołowego, piłki siatkowej, futsalu, będzie też samoobrona, oddychanie w sporcie i zajęcia fitness, które zakończą to wydarzenie – mówi Justyna Pełszyńska z klubu uczelnianego AZS Politechniki Białostockiej i studentka Wydziału Architektury. – To jest super okazja, żeby pokazać co robią sekcje sportowe. Wydarzenie ma na celu promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia w środowisku akademickim.

Wstęp na wszystkie atrakcje sportowe w ramach Akademickiej Doby Sportu jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja. (hk)

Harmonogram Akademickiej Doby Sportu w Białymstoku:

15 października 2024 r. (wtorek)

15.00 – 24.00 „Otwarta siłownia” – siłownia dla wszystkich chętnych

15.00 – 18.00 Turniej Tenisa Stołowego

18.00 – 21.00 zawody w ergometrze wioślarskim

21.00 – 02.30 Turniej Piłki Siatkowej

16 października 2024 r. (środa)

2.30 – 8.00 Turniej Futsalu

8.00 – 9.30 „Sporty walki – samoobrona”

9.30 – 11.00 „Oddychanie w sporcie”

11.00 – 15.00 Zajęcia fitness dla wszystkich i zakończenie ADS

11.00 – 12.00 Trening obwodowy

12.00 – 13.00 Yoga

13.00 – 14.00 STEP aerobik

14.00 – 15.00 TBS aerobik