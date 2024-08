Ajax Amsterdam zagra z Jagiellonią w Białymstoku

21 sierpnia, 2024

Białystok gotuje się przed historycznym meczem!

W najbliższy czwartek, 22 sierpnia, na stadionie miejskim w Białymstoku odbędzie się niezwykłe wydarzenie. Duma Podlasia zmierzy się z legendarną holenderską drużyną, Ajaxem Amsterdam! To spotkanie to nie tylko szansa na awans do fazy grupowej Ligi Europy, ale również wyjątkowa okazja, by zobaczyć na własne oczy jednych z najlepszych piłkarzy na świecie.

Stadion pęka w szwach

Zainteresowanie meczem przerosło najśmielsze oczekiwania. Bilety rozeszły się w błyskawicznym tempie, a na trybunach zasiądzie blisko 20 tysięcy kibiców! Z czego około 400 z Amsterdamu. Atmosfera podczas meczu z pewnością będzie elektryzująca.

O czym warto pamiętać:

Mecz: Jagiellonia Białystok – Ajax Amsterdam

Jagiellonia Białystok – Ajax Amsterdam Data: 22 sierpnia (czwartek)

22 sierpnia (czwartek) Godzina: 20:45

20:45 Miejsce: Stadion Miejski w Białymstoku

Trochę o Ajaxie Amsterdam

Ajax to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Europie. Holenderski gigant może pochwalić się 36 tytułami mistrza kraju, trzema Pucharami Europy oraz jednym triumfem w Lidze Mistrzów. Spotkanie z tak utytułowanym przeciwnikiem będzie nie lada wyzwaniem dla naszej Jagiellonii, ale jednocześnie doskonałą okazją do zaprezentowania się na europejskiej arenie. (pc)

Zapytaliśmy mieszkańców Białegostoku, kto wygra mecz: