Nowi ochotnicy wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej

Marzec 14, 2022

źródło: WOT źródło: WOT

O sześciuset nowych żołnierzy powiększyły się szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowi ochotnicy to m.in. mieszkańcy Podlasia, ale też np. Podkarpacia, Kujaw, Wielkopolski czy Śląska.

To w tym roku największe jak do tej pory powołanie do służby w WOT. Niewątpliwie jest ono następstwem olbrzymiego zainteresowania służbą w WOT w konsekwencji wojny na Ukrainie.

– Ponad 56% nowych ochotników to osoby, które wcześniej miały już styczność ze służbą wojskową – rezerwiści, przejdą oni 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Pozostałe 44% to osoby, które do tej pory nie miały styczności z wojskiem, przed nimi 16-dniowe szkolenie podstawowe, które zakończy przysięga wojskowa – informuje pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT.

Ochotnicy w WOT stanowią blisko 90% wszystkich żołnierzy. 32% żołnierzy ma wykształcenie wyższe, blisko połowa (46%) średnie. Najwięcej żołnierzy OT legitymuje się wykształceniem ogólnym – ponad 48%, prawie 32% technicznym i 15% humanistycznym. Medycy stanowią 2%, prawnicy 1,2%, a osoby z wykształceniem rolniczym 1,8%. Formacja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kobiet, które stanowią blisko 20%.

Średnia wieku żołnierza to 33 lata.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. Służy w nich blisko 32 tys. żołnierzy, wciąż trwa nabór nowych ochotników. (mt)