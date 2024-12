53-latek oszukiwał w sklepie budowlanym. Straty wyniosły ponad 1300 zł

– Do zdarzenia doszło, gdy pracownik ochrony zauważył podejrzane zachowanie mężczyzny. Ten, wybierając ładowarkę do akumulatorów o wartości ponad 500 zł, przykleił na niej cenę z innego, tańszego produktu. Następnie podszedł do kasy samoobsługowej i zamiast ponad 500 zł zapłacił jedynie 25 zł. Policjanci, którzy interweniowali na miejscu, ustalili, że nie był to jedyny taki przypadek. Na początku grudnia 53-latek popełnił podobne oszustwo, tym razem przyklejając kod z tańszego produktu na dmuchawę wartą niemal 800 zł – mówi starsza aspirant Katarzyna Molska-Zarzecka oficer prasowy komendy miejskiej policji w Białymstoku.