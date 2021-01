Posłowie KO domagają się 100% rekompensaty za zamknięcie lub ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej

Styczeń 18, 2021

Posłowie Koalicji Obywatelskiej apelują do rządu, aby pozwolił przedsiębiorcom na ponowne uruchomienie biznesów, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Jak mówią sytuacja polskich przedsiębiorców jest dramatyczna, a rząd zamiast wprowadzić stan klęski żywiołowej, zamyka firmy przez rozporządzenia, pozostawiając przedsiębiorców samych sobie.

– Przedsiębiorstwa żyją z oszczędności i z pożyczek. To jest dramatyczna sytuacja. To jest sytuacja, do której nie może dochodzić w państwie, które przyznaje sobie prawo pozamykania rozmaitych dziedzin gospodarki – mówi podlaski poseł KO Robert Tyszkiewicz

Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli projekt ustawy, który przewiduje 100% rekompensaty za zamknięcie lub ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej.

– Przedstawiliśmy to w sposób prosty, uczciwy, transparentny. Jeżeli rząd zakazuje działalności to powinien w pełni pokryć koszty na podstawie rachunku przedstawionego przez przedsiębiorcę, a nie na podstawie szacunków, sztucznych zapisów o klasyfikacji działalności, czy też uznaniowych decyzji urzędników. Tego się będziemy twardo domagali – dodał Tyszkiewicz.

Podobne konferencje KO organizowała w poniedziałek (18.01) w całym kraju. (mt/mc)