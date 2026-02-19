18 uczniów podlaskich szkół średnich wzięło udział w II etapu Olimpiady Informatycznej, który odbył się na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej

19 lutego, 2026

Olimpiada Informatyczna, fot. Dariusz Piekut/PB Olimpiada Informatyczna, fot. Dariusz Piekut/PB

Na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej odbył się II etap Olimpiady Informatycznej. W rywalizacji wzięło udział 18 uczniów z województwa podlaskiego, którzy w murach uczelni walczyli o udział w ogólnopolskim finale.

Finalista Olimpiady Informatycznej otrzyma indeks, który pozwoli na wybór wymarzonych studiów.

– Olimpiady z przedmiotów ścisłych to coś więcej niż tylko zdobycie indeksu. To też rywalizacja z rówieśnikami – mówi Stanisław Kozłowski, uczeń IV klasy z II LO w Białymstoku. – W tym roku były wyjątkowo proste zadania. Mam nadzieję, że całe rozwiązania, które wysłałem zsumują się na tyle dobrze, żeby właśnie starczyło, żeby przejść do finału. W olimpiadzie biorę udział już po raz trzeci. W tym roku uczyłem się mniej, ale na konkursie byłem zdecydowanie mniej zestresowany.

Zawody wymagały od uczestników zaawansowanych umiejętności algorytmicznych, programistycznych oraz analitycznych.

– Są to różnego rodzaju łamigłówki algorytmiczne, które polegają na początku na rozwiązaniu tego problemu algorytmicznie, następnie trzeba to rozwiązanie zaimplementować i trafić też tak, żeby ono było rozwiązane w sposób optymalny, zarówno pamięciowo, jak i czasowo – tłumaczy dr. inż. Krzysztof Jurczuk, organizator regionalnego etapu olimpiady informatycznej z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Dodatkowym atutem udziału w finałach jest automatyczne zaliczenie matury z informatyki z wynikiem 100%. (hk)

Relacja Hanny Kość: