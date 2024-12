Życzenia Noworoczne składa Rektor Politechniki Białostockiej

– Nowy rok, w którym oczekujemy fajnych wyzwań, bardzo dobrych pomysłów, nowych kierunków studiów i nowych działań naukowych. Liczymy też na jeszcze lepszą współpracę międzynarodową i regionalną. Do tego wszystkiego trzeba pomysłów, trzeba integracji wszystkich pracowników i studentów, trzeba współpracy pomiędzy różnymi działami naszej uczelni, a przede wszystkim trzeba otwartości naszej uczelni. I to wszystko wzmacniamy. Współpraca to też uniwersalne życzenie, otwartość na inne osoby, wzajemna życzliwość. Za politechniką 75 lat, teraz kierujemy się na tę setkę – mówi Rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, profesor PB. (ew)