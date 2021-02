ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów przed terminem

Luty 24, 2021

źródło: ZUS Białystok źródło: ZUS Białystok

ZUS rozesłał już wszystkie PIT-y. Deklaracje trafią do tych osób, które w poprzednim roku pobierały świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

W Podlaskiem to 240 tys. osób. Zdecydowana większość, bo ponad 209 tys. to emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do tych osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

ZUS przypomina, że emeryci i renciści mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku. Trzeba to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które należy złożyć do urzędu skarbowego do końca kwietnia.

– Emeryci lub renciści, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) mają taką możliwość. Jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nic nie muszą składać. Urząd skarbowy zrobi to za nich za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Jeżeli świadczeniobiorcy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz innej niż w ubiegłym roku OPP, to powinni wypełnić druk PIT-OP i przekazać do swojego urzędu skarbowego – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

ZUS przypomina, że w tym roku nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. (mt/mc)