ZUS wypłaci emerytury i renty jeszcze przed świętami

18 grudnia, 2024

Fot.: ZUS Fot.: ZUS

Emeryci i renciści, którzy otrzymują swoje świadczenia 25. dnia każdego miesiąca, mogą w tym roku liczyć na wcześniejsze wypłaty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekroczy termin i wypłaci świadczenia przed Świętami Bożego Narodzenia.

Zgodnie z zapowiedziami, już 19 grudnia świadczenia, które doręcza listonosz, trafią na pocztę, natomiast osoby otrzymujące przelewy bankowe z terminem płatności wyznaczonym na 25 grudnia, otrzymają swoje pieniądze już 23 grudnia.

Katarzyna Krupicka, rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim, podkreśla, że podobne działania mają miejsce co roku, aby emeryci i renciści mogli cieszyć się świętami bez obaw o terminowe przekazy świadczeń.

Dodatkowo, ZUS zapewnia, że osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2025 roku, także otrzymają pieniądze na czas – do 24 grudnia trafią one na pocztę, a przelewy bankowe zostaną dokonane do 30 grudnia. (ew)