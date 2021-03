ZUS. Więcej osób odczuwa dolegliwości psychiczne

Marzec 10, 2021

źródło: ZUS Białystok

Coraz więcej osób cierpi na dolegliwości psychiczne. Z tego powodu w zeszłym roku wystawiono o blisko 18 procent więcej zwolnień lekarskich niż w 2019 roku.

Najczęściej zwolnienia wystawiano z powodu depresji, schizofrenii, nerwicy, zaburzeń osobowości czy reakcji na ciężki stres.

– W minionym roku kalendarzowym do ZUS w województwie podlaskim wpłynęło niemal 22,6 tys. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To o 3,4 tys. więcej w porównaniu do 2019 roku, gdy takich zaświadczeń było 19,2 tys., zatem wzrost nastąpił o 17,8 procent. W ostatnim roku, w naszym regionie liczba dni absencji chorobowej z tytułu schorzeń z tej grupy chorobowej sięgnęła ponad 425 tys. dni, gdy w 2019 roku było to 327,5 tys. dni – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W 2020 roku w województwie podlaskim najwięcej zwolnień z powodu dolegliwości psychicznych lekarze wystawiali na początku pandemii – w marcu i kwietniu. Podobna tendencja widoczna jest w całym kraju. (mt/mc)