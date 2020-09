ZUS. W ramach świadczenia postojowego wypłacono już 5 mld złotych

Wrzesień 9, 2020

źródło: ZUS źródło: ZUS

Już niemal 5 mld złotych wypłacił ZUS w ramach postojowego. Tylko w województwie podlaskim rozpatrzono 72 tys. wniosków, a wypłaty osiągnęły poziom 122 mln złotych.

– Wypłaty są realizowane na bieżąco. Środki trafiły do prowadzących działalność gospodarczą, a także zleceniobiorców. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 złotych i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane, ale przedsiębiorcy na karcie podatkowej, jednocześnie zwolnieni z podatku VAT, otrzymają 1300 złotych. Warunkiem uzyskania postojowego jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 kwietnia br. – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w Podlaskiem.

Aby skorzystać ze świadczenia nie trzeba zawieszać działalności, ale warto wiedzieć, że postojowe przysługuje także tym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

Dla tych osób świadczenie również z reguły wynosi 2080 złotych. Jednak w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie, wynosi do 1299,99 złotych postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. 15 994,41 złotych w sierpniu i wrześniu. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia br. Jeżeli zleceniodawca odmówił złożenia pierwszego wniosku, to zleceniobiorca może teraz złożyć go samodzielnie.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzy razy. Warunkiem kolejnej wypłaty jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się.

– Wnioski o postojowe od 24 lipca można składać wyłącznie on-line za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Obecnie takich profili jest już prawie 5,5 mln. Dzięki Platformie Usług Elektronicznych załatwimy większość spraw z ZUS bez wychodzenia z domu. Wszelkie informacje na temat świadczeń oraz pomocne materiały jak składać wnioski, i jak je wypełnić, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.zus.pl. W przypadku wątpliwości pracownicy Zakładu kontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie – dodaje rzeczniczka. (mt/mc)