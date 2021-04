ZUS. Uczniowie z białostockiego Ekonomika najlepsi w województwie podlaskim

Kwiecień 6, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Uczniowie białostockiego Ekonomika okazali się najlepsi w regionie z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Już 16 kwietnia uczniowie będą reprezentować województwo podlaskie w finale Olimpiady ZUS.

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, jako jedna z 18 szkół w Polsce, wchodzi do ogólnopolskiego finału Olimpiady ZUS. Droga do finału nie była łatwa. W konkursie wystartowało łącznie 945 uczniów ze 21 szkół w woj. podlaskim.

Teraz przed uczniami sporo nauki, a czasu niewiele. Do opanowania mają szerszy zakres materiału niż dotychczas, także ten uwzględniający aktualne zmiany w przepisach.

– Etap centralny to właściwie wiedza ekspercka, w tym spora praca nad ustawami, przepisami, z którymi na co dzień mają do czynienia urzędnicy w ZUS. Wymaga to dużo zaangażowania, ale biorąc pod uwagę to, że uczniowie tak świetnie przygotowali się do etapu wojewódzkiego wierzę, że tytuł laureata jest w zasięgu ich możliwości, za co bardzo mocno trzymam kciuki – mówi rzecznik ZUS w Białymstoku, Katarzyna Krupicka.

Na zwycięzców w etapie centralnym czeka wiele cennych nagród: laptopy, tablety i czytniki e-booków, a także indeksy na niektóre uczelnie, m.in. na: Uniwersytet Gdański, Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy Uniwersytet Warszawski. (mt/mc)