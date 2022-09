ZUS. Tylko do końca września można wykorzystać bon turystyczny

Wrzesień 1, 2022

źródło: ZUS w Białymstoku

Już tylko miesiąc został do wykorzystania bonu turystycznego. Do tej pory w województwie podlaskim rodzice aktywowali ich 98 tysięcy. To ponad 80 proc. z wszystkich przysługujących.

– Rodzice z naszego województwa chętnie korzystali z bonów turystycznych tego lata – mówi Katarzyna Krupicka rzecznik ZUS w Białymstoku. – Są jednak tacy, którzy w ogóle nie aktywowali jeszcze swoich bonów. To 22,6 tys. osób. Wartość nieaktywnych bonów wynosi prawie 16 mln zł. Zgodnie z obecnie brzmiącymi przepisami bon turystyczny ważny jest do końca września tego roku. Warto się pospieszyć zarówno z aktywacją, jak i wykonaniem opłaty bonami, bo został już tylko miesiąc. Do 30 września trzeba zrealizować płatność bonem, natomiast sama usługa może się odbyć później.

Bon turystyczny to 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł do wykorzystania w opłaceniu wyjazdów lub atrakcji. (hk)