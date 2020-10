ZUS. Od 15 października opozycjoniści będą mogli ubiegać się o świadczenie wyrównawcze

Październik 6, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

ZUS wypłaci świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych. Warunek jest jeden: wysokość dotychczasowej emerytury lub renty nie może być wyższa niż 2,4 tys. złotych brutto miesięcznie.

Wysokość świadczenia będzie stanowiła równowartość różnicy między tą kwotą a wysokością pobieranej dotąd emerytury lub renty.

– Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek, do którego należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Osoby uprawnione do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze muszą dołącz również dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w Białymstoku.

O świadczenie wyrównawcze będzie można ubiegać się od 15 października.

Wniosek o świadczenie wyrównawcze można złożyć w każdej placówce ZUS. Decyzję w sprawie świadczenia wyda jednak ta placówka Zakładu, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe. (mt/mc)