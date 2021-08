ZUS dyżuruje w sprawie 300 plus

Sierpień 4, 2021

źródło: ZUS Białystok

Rodzice, którzy chcą złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” i nie wiedzą jak to zrobić mogą przyjść do ZUS-u i skorzystać z pomocy ekspertów, którzy pomogą wypełnić wniosek online.

– Rodzice muszą ze sobą zabrać dowód osobisty, numer rachunku bankowego, adres mailowy oraz orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20. roku życia i jest osobą z niepełnosprawnością. Konieczna jest również znajomość numeru PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza wychowanek – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w Białymstoku.

W tym roku obsługą i wypłatą świadczeń 300 plus zajmuje się ZUS. Wnioski o wsparcie w ramach programu „Dobry Start” można składać tylko elektronicznie poprzez: Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.

– Część z rodziców wniosek o wyprawkę szkolną złożyła w pierwszych tygodniach lipca. Ci którzy, jeszcze tego nie zrobili, mają czas do końca listopada. Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych ekspertów, zarówno po to, by założyć profil PUE, jak i złożyć wniosek o 300 plus – dodaje rzeczniczka.

Z pomocy pracowników ZUS można również skorzystać podczas dyżurów organizowanych w urzędach i placówkach pocztowych. (mt)