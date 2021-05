Bon turystyczny – do kiedy ważny, jak z niego skorzystać?

Maj 17, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Jeszcze przez 10 miesięcy można płacić bonem turystycznym. Obecna sytuacja epidemiczna pozwala na planowanie odpoczynku z dziećmi. Otwarte są hotele i instytucje kultury, już niedługo w pełni działać też będą mogły restauracje.

Bonem można opłacić pobyt w hotelu lub organizowaną na terenie kraju imprezę turystyczną.

– Dzięki nowelizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym teraz jest więcej miejsc, w których bon turystyczny możemy wykorzystać. Za pomocą bonu możemy np. opłacić jednodniową wycieczkę z wszelkimi atrakcjami, które są w ramach tej oferty. Operatorzy turystyczni i organizacje pożytku publicznego mogą teraz dowolnie kompletować pakiety usług, włączając w to m.in. usługi przewodnickie zarówno w miastach, jak i na górskich szlakach, przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności turystycznych i sportowych – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego dokumentu, ważnego do końca marca 2022 r. Można go wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, obozie sportowym lub rekreacyjnym.

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500+ im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości również 500 złotych.

Dopłata do wakacji lub ferii zimowych w województwie podlaskim przysługuje 109,5 tys. rodzin na kwotę 92,3 mln złotych. Do tej pory bon aktywowało 32 tys. uprawnionych, a w całości wykorzystało ok. 5 tys. osób.

Bon można wykorzystać w całej Polsce. Katalog bazy turystycznej, która pozwala na skorzystanie z bonu, jest dostępny na stronie https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow. Aktualnie udostępniających swoje usługi, za które można zapłacić bonem jest 21,3 tys. podmiotów turystycznych. W województwie podlaskim jest ich 383. W naszym regionie dokonano już 4,5 tys. płatności bonami na kwotę 2,9 mln złotych. (mt/mc)