Zostań magistrem PB! Politechnika Białostocka prezentowała studia II stopnia na spotkaniach online

1 lutego, 2024

Spotkania online Zostań magistrem PB!, fot. Hanna Kość Spotkania online Zostań magistrem PB!, fot. Hanna Kość

Jak wygląda rekrutacja na studia magisterskie, czym charakteryzuje się dany wydział, jakie są kierunki studiów i jak znaleźć ten idealny – na tego typu pytania, odpowiedzi udzielali dziekani, studenci, doradcy zawodowi i specjaliści ds. rekrutacji podczas spotkań online, które zorganizowała Politechnika Białostocka.

Na studiach II stopnia w Politechnice Białostockiej jest do wyboru 17 kierunków – od architektury krajobrazu, przez budownictwo, informatykę, mechanikę i budowę maszyn po zarządzanie i inżynierię produkcji. Jak wybrać ten idealny kierunek studiów?

– Przede wszystkim trzeba się zastanowić w czym jesteśmy dobrzy i co chcielibyśmy robić – mówi Ewa Kowalczuk-Czapko, doradca zawodowy z Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej. – Nie sztuką jest brnąć w studia i skończyć kierunek który nam w jakimś stopniu nie pasuje. To tak jak mówi słynne powiedzenie „rób co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia”, więc ważne jest, żeby znaleźć tą swoją ścieżkę. Jeśli ktoś ma problemy to ja bardzo serdecznie zapraszam do biura karier, chętnie pomożemy, porozmawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o kierunki to nasi studenci mają szeroki wybór, bo tak naprawdę oferty pracy są dla specjalistów z każdego kierunku. Część zawodów jest nawet w naszym województwie deficytowa, mówię to na przykład o szeroko pojętych elektronikach, więc jest w czym wybierać.

Kandydaci do 12 lutego mogą zapisać się na wybrany kierunek studiów w systemie IRK.

– Kolejną ważną datą jest 14 lutego, czyli walentynki, bo wtedy Politechnika Białostocka z sercem zaprosi kandydatów do tego aby zostali naszymi studentami – mówi Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej. – Od 15 do 20 lutego kandydaci mogą przynosić komplety dokumentów celem potwierdzenia chęci studiowania w Politechnice Białostockiej. Całą naszą akcję z rekrutacją będziemy kończyli 22 lutego, kiedy oficjalnie ogłosimy wyniki kandydatów przyjętych i 26 lutego zapraszamy na zajęcia.

Spotkania online dotyczyły każdego wydziału – o nich opowiadali dziekani i prodziekani.

– Na spotkaniu na tym kanale przedstawialiśmy możliwości studiowania, jakie studenci mają, czyli jakie umiejętności zdobędą, jaką wiedzę posiądą i wrażenia naszych studentów, którzy studiowali te kierunki: o tym jak się studiowało, również w perspektywy zatrudnienia – mówi dr inż. Sałowomir Kwiećkowski, prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Studia drugiego stopnia na największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce to droga do zdobycia uprawnień, które zaprocentują w przyszłości i dadzą możliwość awansu zawodowego. (hk)

Relacja ze spotkań rekrutacyjnych online: