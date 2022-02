Znowu potrzebna jest krew. RCKiK apeluje do dawców o zgłaszanie się

Luty 7, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W magazynie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku kończą się zapasy krwi. Dzieje się tak, gdyż centrum odwiedza coraz mniej dawców. Wszystko przez pandemię.

– Zakażenia omikronem, wynikające również z tego izolacje i kwarantanny ograniczają nam dostęp do osób, które mogłyby oddać krew – mówi Bartosz Szutkiewicz z RCKiK w Białymstoku. – Dodatkowo też mamy sezon infekcyjny. No i jesteśmy po feriach zimowych, w trakcie których sporo osób wyjechało na zasłużony wypoczynek, co też się odbiło na ilości składników krwi, które akurat mamy w magazynie – dodaje Szutkiewicz.

Stąd apel do osób, które mogą podzielić się płynem ratującym życie, o zgłaszanie się.

– Szczególne zapotrzebowanie mamy na grupę O i grupę A. Tych dawców najbardziej zapraszamy. Potrzeba nam jednak każdej grupy krwi, jeżeli więc ktoś jest zdrowy, ma czas i chciałby pomóc uratować komuś zdrowie lub życie, to serdecznie zapraszamy w naszych godzinach rejestracji do centrum krwiodawstwa i placówek – dodaje Szutkiewicz.

Przed oddaniem krwi trzeba zjeść lekki, niskotłuszczowy posiłek i wypić około litra wody. Trzeba też wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. (mt)