Znamy laureatów konkursu „Wschodzący Innowatorzy”

27 czerwca, 2023

Gala konkursu Wschodzący Innowatorzy, fot Paweł Jankowski Gala konkursu Wschodzący Innowatorzy, fot Paweł Jankowski

Rękawica sensoryczna do tłumaczenia języka migowego wygrała konkurs „Wschodzący Innowatorzy” organizowany na Politechnice Białostockiej. Rękawice zaprojektowali i wykonali uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcące tej uczelni.

W konkursie uczniowie szkół ponadpodstawowych musieli wykazać się inżynierską pasją i niekonwencjonalnym sposobem myślenia, ponieważ opracowywali autorskie rozwiązania, które dotyczyły zadania technicznego zgłoszonego przez jedną z firm z regionu.

– Te projekty to nawet więcej niż innowacje – mówi Grzegorz Sasinowski, przewodniczący komisji konkursowej. – Przy ocenianiu kierowaliśmy uwagę na wiele aspektów m.in. na możliwości komercjalizacji tych innowacyjnych rozwiązań poprzez przedsiębiorstwa, które te pomysły zgłaszały, możliwość realnego odnalezienia się na rynku tych projektów, jakość prezentacji, też ogólną prezencję tych młodych ludzi, taki ogólny całokształt. Nie skupialiśmy się na szczegółach, bo wiadomo, że to są rozwiązania na wczesnym etapie opracowywania produkcji, aczkolwiek ta rękawica jest na bardzo zaawansowanym etapie, tak naprawdę nie wiele jej brakuje.

Sensoryczną rękawicę zaprojektowali Ewa Karp, Michał Łukaszuk i Konrad Olifier, którzy testowali swoje urządzenie wśród osób posługujących się językiem migowym. Zwycięzcy otrzymali po 2 tys. zł.

– Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy konkurs, jest to duża motywacja i duże możliwości, bo nagroda pieniężna pozwala rozwijać dalej nasz projekt – cieszy się Ewa Karp z Akademickiego Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej. – Jest to rozwiązanie nie dość, że innowacyjne, to mało osób ma podobne projekty.

Drugie miejsce zajęła maszyna do usuwania nasion roślin z dolnej części spodni i podeszwy butów, która została zaprojektowana przez uczennice III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, w nagrodę otrzymały po 1,5 tys. zł. Na trzecim miejscu znalazła się aplikacja wspierająca pobieranie danych z urządzeń IoT, za którą odpowiedzialni są uczniowie z Technikum Programistycznego Infotech i otrzymali po 1 tys. zł.

Konkurs „Wschodzący Innowatorzy” jest organizowany w ramach „Działania 8. BIZNAK – Rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych” w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”. (hk)

Relację z gali wręczenia nagród w konkursie „Wschodzący Innowatorzy” przygotowała Hanna Kość: