Zmienia się sposób wybierania numerów telefonów do komend policji w całej Polsce

Luty 24, 2020

Od 24.02.2020 zmieniają się numery telefonów do Komend Policji w całym kraju.

Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA – 47. Do tego trzeba dodać również numer określający obszar, z którego dzwonimy. W przypadku województwa podlaskiego jest to 71. Zanim więc zadzwonimy do danej komendy w regionie musimy wcisnąć 47 71 i dalszy numer komendy. Natomiast, jeżeli wykręcamy numer komendy w ramach połączenia międzynarodowego należy dodać jeszcze +48 47 71 i numer komendy.

Ujednolicona w ten sposób numeracja dotyczy całej policyjnej sieci telekomunikacyjnej na terenie kraju i obejmuje wszystkie jej jednostki.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne oraz te nowe. (ea/mc)