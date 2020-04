Zmiany w nocnym oświetleniu budynków. Białystok szuka oszczędności

Kwiecień 21, 2020

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

W ramach oszczędności Białystok zrezygnuje z podświetlania niektórych obiektów. Do odwołania iluminacji nie będzie na budynkach przy ul. Kilińskiego.

– Chodzi o dawną siedzibę Książnicy Podlaskiej, budynek Prokuratury Okręgowej oraz Pałacyk Gościnny – mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. – Także obiekty sakralne będą oświetlane tylko do godz. 23.00, a nie do północy, jak dotychczas. Zobaczymy, jakie to przyniesie oszczędności, czy będzie potrzeba jeszcze bardziej drastycznych działań – dodaje prezydent Truskolaski.

Z szacunków prezydenta wynika, że wskutek mniejszych wpływów z podatków i opłat w tegorocznym budżecie Białegostoku zabraknie ok. 100 mln złotych. (mt/mc)