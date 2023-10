Zmiana czasu letniego na zimowy. Przestawiamy wskazówki zegarków i śpimy dłużej

27 października, 2023

Już w ten weekend czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. Z soboty (28.10) na niedzielę (29.10) przestawiamy zegarki z godziny 3:00 na 2:00. To znaczy, że śpimy o godzinę dłużej.

Czas (na letni lub zimowy) zmieniany jest regularnie od 1977 roku. Po raz ostatni zmiana czasu miała nastąpić w 2020 roku, po decyzji Parlamentu Europejskiego. Pandemia spowodowała, że zapowiadanych zmian nie wprowadzono.

W Polsce zmiana czasu regulowana jest przez rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Co roku w ostatnią niedzielę października przechodzimy z czasu letniego na zimowy. Czas zimowy będzie obowiązywał do ostatniej niedzieli marca. (hk, at)

Hanna Kość pytała, co białostoczanie sądzą o konieczności zmiany czasu :

Czy zmiana czasu ma też wpływ na maszyny? Z dr. inż. Romanem Trochimczukiem z Katedry Automatyki i Robotyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej rozmawiała Aneta Topczewska: