Zmagania najlepszych lekkoatletów będzie można obserwować na Rynku Kościuszki

Sierpień 17, 2021

źródło: UM Białystok/Dawid Gromadzki źródło: UM Białystok/Dawid Gromadzki

Rynek Kościuszki w Białymstoku zamieni się w arenę zmagań lekkoatletycznych. Już w ten piątek (20.08) w sercu miasta po raz trzeci odbędzie Mityng Gwiazd.

Na trzech specjalnie zaaranżowanych arenach rozegrane zostaną konkursy skoku o tyczce, skoku wzwyż i pchnięcia kulą.

– Białostocki Mityng Gwiazd to impreza lekkoatletyczna, która w widowiskowej i dostępnej dla wszystkich formule zaprezentuje „królową sportu” na bardzo wysokim poziomie – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Zapraszam białostoczan 20 sierpnia na Rynek Kościuszki. To szansa na zobaczenie wybitnych zawodników oraz pogratulowanie i podziękowanie za sukces Wojciechowi Nowickiemu.

W stolicy Podlasia pojawi się czternastu aktualnych medalistów mistrzostw Europy, świata, igrzysk olimpijskich. Swój udział zapowiedzieli: Piotr Lisek – medalista mistrzostw świata w skoku o tyczce, Konrad Bukowiecki, który specjalizuje się w pchnięciu kulą. Pojawią się także Michał Haratyk, Jacko Gill, Paweł Wojciechowski czy Robert Sobera.

Widowisko, z honorowym udziałem złotego medalisty Igrzysk w Tokio Wojciecha Nowickiego, rozpocznie się o 16.30 na Rynku Kościuszki.

– Będę pełnił funkcję reprezentacyjną. To jest właśnie piękne, że kibice mogą przyjść i z bardzo bliska nas obejrzeć. Mogą poczuć tę atmosferę. To jest piękno tych zawodów. Cieszę się, że one odbywają się w naszym mieście – powiedział Wojciech Nowicki.

Widzowie, którzy chcieliby obejrzeć zawody z trybun, powinni wziąć ze sobą zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19. (ea)