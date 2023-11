Zespół Pieśni i Tańca Kurpie Zielone ma 70 lat

16 listopada, 2023

Fot. Joanna Krukowska/PIK Fot. Joanna Krukowska/PIK

To jeden z najstarszych, najliczniejszych i najbardziej znanych zespołów pieśni i tańca w województwie podlaskim. Przez siedemdziesiąt lat dał ponad dwa tysiące koncertów na całym świecie, które obejrzało ponad milion widzów, występował w niemal całej Polsce oraz w ponad dwudziestu krajach Europy, Azji i Ameryki. Koncert z okazji jubileuszu zespołu odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w piątek 24 listopada.

Zespół Pieśni i Tańca Kurpie Zielone, działający przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku, to jedna z najstarszych tego typu grup nie tylko w województwie, ale też w Polsce. Rozpoczął swoją działalność w 1953 r., z inicjatywy prof. Stefana Sobierajskiego. – Kurpie Zielone mają przepiękną historię. Ten zespół to nasza duma – mówiła podczas konferencji prasowej Agnieszka Jabłońska, wicedyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury.

Obecnie Kurpie Zielone liczą ponad 200 osób, ale od momentu powstania, w grupie tańczyło, śpiewało i grało ponad dwa i pół tysiąca osób. Zespół tworzą studenci i uczniowie oraz osoby pracujące, nie tylko z Białegostoku, ale z całego województwa podlaskiego (m.in. z Grajewa, Siemiatycz, Hajnówki czy Suwałk), a nawet z innych regionów Polski (Ełk, Warszawa). Oprócz grupy dorosłej – reprezentacyjnej, funkcjonuje też sekcja młodzieżowa, senioralna oraz trzy grupy dziecięce, tzw. Małe Kurpie. W skład zespołu wchodzi też grupa wokalna oraz profesjonalna kapela.

– Zespół Pieśni i Tańca Kurpie Zielone to podlaska marka. Marka która jest sławna nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Dziękujemy jako mieszkańcy województwa podlaskiego, że taki pomysł siedemdziesiąt lat temu się pojawił. Pokazuje on jak pięknie można działać na rzecz promocji regionu, na rzecz kultywowania tradycji, bo to właśnie Kurpie Zielone robią – podkreślał marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Od samego początku repertuar zespołu opierał się przede wszystkim na tradycjach sąsiadujących ze sobą regionów: Podlasia, Kurpi Zielonych i Kurpi Białych, ale wzbogacany jest stale o nowe kompozycje. Obecnie grupa prezentuje nie tylko folklor z terenu województwa podlaskiego, ale też ziem górskich: Spisza, Orawy, Żywiecczyzny, Ziemi Sądeckiej, Beskidu Niskiego i innych regionów Polski.

Koncert jubileuszowy, który odbędzie się 24 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej będzie muzyczną podróżą przez 70 lat. Pojawią się choreografie oraz aranżacje muzyczne i te dawne, i współczesne. – Wszyscy tancerze i wokaliści przygotowywali się przez wiele miesięcy i są jubileuszowym koncertem bardzo podekscytowani – mówiła Marta Szałkiewicz, kierownik grupy wokalnej Kurpi Zielonej. – W programie zaprezentowane zostaną choreografie wieloletniego poprzedniego choreografa Kurpi Zielonych Wiesława Dąbrowskiego i poprzedniego choreografa Mariusza Żwierko oraz aranżacje muzyczne poprzedniego kierownika muzycznego Andrzeja Dyrdała.I to będzie taka nakreślona przeszłość. Oczywiście będzie też teraźniejszość i będą to choreografie obecnej kierownik artystycznej zespołu Agnieszki Ondruch–Sikory oraz opracowanie muzyczne obecnego kierownika muzycznego zespołu Andrzeja Grzybowskiego.

W ramach jubileuszowych obchodów wydana zostanie płyta zespołu pt. „Wczoraj, dziś, jutro”, oraz folder, w którym zawarta będzie historia zespołu, jego codzienność i niezwykłe relacje, łączące tancerzy i wokalistów. – Na tej płycie znalazły się zupełnie nowe aranżacje, w pięknym wykonaniu zarówno muzyków, wokalistów, jak i śpiewających tancerzy. Zaangażowaliśmy do pracy nad tą płytą wielu artystów. Myślę, że dla osób, które będą miały okazję usłyszeć tę płytę, to będzie niezwykła podróż przez różne odcienie i barwy kultury ludowej i tu mogę zdradzić, że nie tylko kurpiowskiej – mówi Anastazja Popławska, menadżer Kurpi Zielonych.

Wkrótce przed budynkiem PIK pojawi się specjalna wystawa zdjęć, poświęcona zespołowi. (opr. at)