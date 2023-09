Zdolni uczniowie, także z ALO PB, otrzymali stypendia prezydenta Białegostoku

22 września, 2023

Jakub Rolak, Nikola Plicka i Oliwier Połuszańczyk z ALO PB/Fot. A. Topczewska Jakub Rolak, Nikola Plicka i Oliwier Połuszańczyk z ALO PB/Fot. A. Topczewska

Ponad 280 uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz absolwentów szkół ponadpodstawowych otrzymało w piątek (22.09) stypendia prezydenta Białegostoku na rok szkolny 2023/24 w trzech kategoriach. Wśród stypendystów jest 23 uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

– Z kilkudziesięciu tysięcy uczniów stypendia otrzymuje 287. To dla każdego z nich wyróżnienie. Stypendia są przyznawane w trzech kategoriach: od wielu lat za wyniki i osiągnięcia w nauce, za uczestnictwo w olimpiadach. Druga kategoria: za innowacyjną myśl techniczną – to wyróżnienie tych uczniów, którzy są zdolni a nie stratują w olimpiadach i kategoria trzecia – za twórczość artystyczną, gdzie utalentowani uczniowie tańczą, śpiewają i uczestniczą w życiu artystycznym – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski.

Jakub Rolak, Nikola Plicka i Oliwier Połuszańczyk z ALO PB otrzymali najwyższe stypendium za projekt w kategorii innowacyjna myśl techniczna. – Dla nas to stypendium jest pokazaniem, że to co robimy ma znaczenie i że powinniśmy kontynuować pracę – przyznają uczniowie ALO PB.

Dla wszystkich uczniów stypendia to wyróżnienie i docenienie ich ciężkiej pracy.

Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku. (at)

Relacja Anety Topczewskiej:

Stypendia prezydenta miasta Białegostoku 2023 dla uczniów ALO PB:

Za innowacyjną myśl techniczną za okres roku szkolnego 2022/2023

Ewa Karp Michał Łukaszuk Paweł Krzysztof Buczyński Hubert Muszyński Paweł Michałowski Adam Piekutowski Adrian Koniecko Bartosz Wiszowaty Mateusz Matwiejuk Jakub Rolak Nikola Plicka Oliwier Połuszańczyk Aleksandra Zembrowska Zofia Budnicka Patrycja Bućko Wiktoria Koniecko Jakub Kruszewski Grzegorz Garbiel

Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce za okres roku szkolnego 2023/2024

Maciej Niedzwiedź Zofia Ryszczuk Paweł Michałowski Adam Piekutowski Hubert Muszyński Michał Gryc

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej na okres roku szkolnego 2023/2024

Zofia Ryszczuk Julia Ignatowicz Zuzanna Birkos

Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce przyznano 89 uczniom i absolwentom placówek z Białegostoku. Wśród nich jest 18 uczniów szkół podstawowych oraz 44 uczniów i 27 absolwentów szkół ponadpodstawowych. Stypendia przyznane zostały w wysokości od 200 zł do 800 zł miesięcznie. Otrzymali je między innymi uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz I Liceum Ogólnokształcącego. Miasto na wypłatę tych świadczeń przeznaczyło 273,5 tys. zł.

Stypendia za innowacyjną myśl techniczną otrzymało 59 uczniów i absolwentów białostockich szkół ponadpodstawowych. Najwyższe stypendium wyniosło 4,2 tys. zł, najniższe – 100 zł. Przyznawane są w trzech kategoriach: pomysł techniczny, pomoc dydaktyczna lub naukowa oraz usprawnienia softwarowe. Wśród wyróżnionych najwięcej jest uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej i II Liceum Ogólnokształcącego. Łączna wartość przyznanych świadczeń to ponad 79,7 tys. zł.

W kategorii pomysł techniczny wyróżniono m.in. pracę dwóch uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej za projekt „STJM – Sensoryczny Tłumacz Języka Migowego”. Jest to zestaw urządzeń oraz oprogramowania, który jest uniwersalnym narzędziem do tłumaczenia języka migowego na każdy język foniczny. Wyróżniono również ucznia z I Liceum Ogólnokształcącego za sterownik awioniki do niewielkich rozmiarów autonomicznych statków powietrznych. Dzięki temu systemowi, możliwe jest skuteczne monitorowanie obszarów leśnych w czasie rzeczywistym, wykrywanie pożarów na wczesnym etapie i szybkie reagowanie odpowiednich służb.

W kategorii pomoc naukowa lub dydaktyczna doceniono m.in. dwóch uczniów II Liceum Ogólnokształcącego za „Wahadło Foucaulta”, które w prosty i logiczny sposób wyjaśnia oraz demonstruje ruch obrotowy Ziemi. Idealnie sprawdzi się w każdej pracowni szkolnej. W tej samej kategorii wyróżniono również ucznia II LO za „Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki”. Stworzony projekt ma za zadanie pomóc uczniom zwizualizować oraz zrozumieć zjawiska i oddziaływania elektrostatyczne.

Wśród projektów z kategorii usprawnia softwarowe można wymienić pracę „ToolGanizer QR” trzech uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych. Aplikacja służy do monitorowania użytkowania narzędzi przez pracownika w miejscu pracy. Rozwiązuje problem ze znalezieniem narzędzia, które w danym momencie jest nam potrzebne, lecz nie jesteśmy pewni, gdzie się ono znajduje, lub który z pracowników go aktualnie używa.

Uczniom przyznano także stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej. Otrzymało je 130 uczniów i absolwentów białostockich szkół. Wyróżnieni to przede wszystkim laureaci lub finaliści artystycznych konkursów, turniejów, zawodów na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Wśród nich są osoby, które swoje pasje realizują indywidualnie lub zespołowo, członkowie chórów i grup (np. Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym, Miejska Orkiestra Dęta im. Franciszka Mocarskiego, Chór Miasta Białegostoku). Stypendia artystyczne otrzymali m.in. uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych oraz liceów nr II, III, XI. Ich wysokość wynosi od 170 zł do 280 zł miesięcznie. Na wypłatę tych świadczeń przekazano prawie 233,5 tys. zł.