Zbliża się XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

12 kwietnia, 2024

fot. Łukasz Nowicki, UwB fot. Łukasz Nowicki, UwB

„Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć” – to słowa Marii Skłodowskiej-Curie i myśl przewodnia jubileuszowej XX edycji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

To największe cykliczne wydarzenie popularyzujące naukę w północno-wschodniej Polsce. Weźmie w nim udział 12 uczelni z Białegostoku, Łomży i Suwałk, Białostocki Park Naukowo Technologiczny i Epi-Centrum Nauki. W tym roku koordynatorem głównym festiwalu jest Uniwersytet w Białymstoku.

– Miasto zawsze wspierało popularyzowanie nauki, żeby promować białostockie, podlaskie uczelnie, zachęcać i pokazywać potencjał naukowy naszego regionu – mówi Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Białegostoku. – Wszyscy razem działamy na rzecz popularyzowania nauki, promowania tego, żeby młodzi ludzie wybierali uczelnie z naszego regionu, żeby tu zostawali i żeby tutaj się kształcili, tutaj mieszkali, tutaj pracowali.

Od 10 do 19 maja zaplanowano w sumie ok. 500 wydarzeń skierowanych do szerokiej publiczności – od przedszkolaków i uczniów, poprzez rodziny, do seniorów i osób pasjonujących się nauką i sztuką. Jak co roku, w organizację Festiwalu włączyła się Politechnika Białostocka.

– Dla najmłodszych przygotowaliśmy szereg warsztatów, na przykład pod okiem mikroskopu będą mogli oglądać życie w wodzie, podobnie z bogactwem lasu również w wersji mikro – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Natomiast starszych uczestników festiwalu zapraszamy do obejrzenia hybrydowej elektrowni Politechniki Białostockiej.

Na większość festiwalowych wydarzeń obowiązują wcześniejsze zapisy. Rejestrować można się na stronie podlaskifestiwal.pl – również tam znajduje się szczegółowy harmonogram wydarzeń. Na zwieńczenie XX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki zaplanowano Piknik Rodzinny na Stadionie Miejskim w Białymstoku, który odbędzie się 18 maja oraz koncert finałowy muzyki rozrywkowej w wykonaniu Orkiestry Dętej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, filii w Białymstoku, który odbędzie się 19 maja. (jł)