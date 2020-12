Zbliża się weekend cudów. Każdy może przyłączyć się do spełniania marzeń

Grudzień 1, 2020

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Każdy może pomóc, jeszcze ponad sto rodzin z województwa podlaskiego czeka na swoich darczyńców. Trwają przygotowania Szlachetnej Paczki do weekendu cudów.

Wolontariusze kończą opisywać na stronie akcji historie rodzin w potrzebie, których łącznie w bazie będzie około 350.

Epidemia koronawirusa nie była również obojętna na akcje charytatywne. Zmieniła nieco sposób pomagania, wolontariusze część rodzin poznają online oraz telefonicznie, a najczęściej powtarzającą się potrzebą jest komputer do nauki zdalnej dla dzieci.

– Obejmujemy pomocą rodziny, które nawet w dobrych czasach żyły skromnie. Wcześniej komputer, laptop nie był pierwszą potrzebą, a nagle okazuje się, że w pewnym momencie jest. Faktycznie, w tym roku najczęściej powtarzaną potrzebą jest sprzęt komputerowy do nauki zdalnej, a kolejną żywność i środki czystości – mówi koordynatorka Szlachetnej Paczki w województwie podlaskim Justyna Lewkowicz.

Jeżeli zdecydujemy się zostać darczyńcą, to należy pamiętać, że musimy wywiązać się ze złożonej deklaracji.

– Wybierając rodzinę deklarujemy się, że pomożemy jej i zrealizujemy te potrzeby, o których była mowa. Przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby przygotowywać paczkę w grupach. Te potrzeby dość często są duże, nawet te najważniejsze typu żywność, środki czystości czy odzież, jednak trochę kosztują. Dla jednej osoby jest to spory wydatek, dlatego warto popytać w najbliższym otoczeniu czy są chętni do zrobienia takiej paczki – radziła Mariola Kobosko z działu promocji Szlachetnej Paczki.

Wtedy wystarczy już wejść na stronę Szlachetnej Paczki i wybrać rodzinę.

Weekend cudów odbędzie się 12 – 13 grudnia, wtedy nastąpi wręczenie prezentów rodzinom. (ea/mc)